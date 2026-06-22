Đêm tân hôn, clip nhạy cảm bỗng tràn màn hình điện thoại, tôi bỗng dưng không biết người tôi cưới là ai

Đêm tân hôn hôm nay lẽ ra phải là đêm đẹp đẽ trong đời tôi.

Suốt 4 năm yêu nhau, tôi đã giữ gìn bản thân như giữ một món quà. Mẹ tôi từng dặn: "Con gái mà dễ dàng thì đàn ông coi thường, tình cảm không bền vững".

Chị họ tôi cũng vì quan hệ sớm, có thai rồi buộc phải kết hôn nhưng sau đó bị mẹ chồng hắt hủi, chồng cũng sớm ngoại tình. Chị nghỉ học để kết hôn sinh con nên chẳng có nghề nghiệp gì.

Cuộc sống của chị và con phải phụ thuộc vào nhà chồng. Chị không dám ly hôn vì không có nơi để đi. Hôn nhân trở thành một chiếc lồng giam đầy bi kịch của cuộc đời chị. Nên tôi rất sợ, không muốn mình đi vào vết xe đổ của chị.

Đêm tân hôn hôm nay lẽ ra phải là đêm đẹp đẽ trong đời tôi.

Ngay khi yêu, tôi đã tuyên bố phải kết hôn mới được quan hệ tình dục. Người yêu tôi cũng đồng ý. Anh ấy bảo: “Anh tôn trọng em. Anh sẽ nhận quà nghìn vàng vào đêm tân hôn". Tôi đã vô cùng cảm động. Giữa thời đại mà người ta sống vội, yêu vội, anh chọn đi chậm cùng tôi. Tôi đã nghĩ mình may mắn.

Chúng tôi cũng tưởng là yêu vài tháng rồi kết hôn nhưng rồi công việc bận rộn nên trì hoãn. 2 năm trước, bố anh mất nên đám cưới lại phải gác lại. Và giờ, sau 4 năm, tôi có thể mặc váy cưới, ôm tay anh đi vào lễ đường.

Mong chờ đêm tân hôn hạnh phúc

Đêm tân hôn, tôi súng sinh trong chiếc váy lụa trắng tinh khôi, thêu tay cành hoa nhài ở viền ngực, vì anh từng bảo thích mùi hoa nhài trên tóc tôi. Tôi đã tập tành chăm chỉ suốt 6 tháng để chờ đến đêm tân hôn có thể xuất hiện trước mắt anh với dáng vẻ đẹp đẽ, hoàn hảo nhất.

Tôi đọc cả sách, nghe cả podcast về “lần đầu tiên” để bớt vụng về, để anh không thất vọng. Đêm tân hôn, tôi muốn trao cho anh tất cả sự trong trẻo mà tôi gìn giữ suốt 26 năm, bằng tất cả sự háo hức và run rẩy.

Anh choáng váng nhìn tôi, định ôm nhưng rồi nhớ ra đang mồ hôi đầy đầu nên vội vã lao vào phòng tắm, vừa chạy vừa hét: "Em yêu chờ anh!".

Tôi quấn nhẹ chiếc chăn mỏng, ngồi trên giường chờ anh tắm thì điện thoại tôi sáng đèn. Nhắn tin từ số lạ bảo tôi hãy mở email ra xem sự thật về người chồng tôi vừa cưới. Tôi khựng lại. 11 giờ 17 phút đêm tân hôn, ai lại gửi email? Một linh cảm lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Tôi mở mail. Trong email có 1 tệp nén khá nặng, rất nhiều clip. Tôi mở cái đầu ra xem đã xây xẩm mặt mày. Clip nhạy cảm tràn ra màn hình, một người đàn ông trần trụi đang ân ái với một người phụ nữ khác. Clip từ đằng lưng nhưng tôi nhận ra mái tóc, bờ vai và vết bớt to như đồng xu sau gáy vô cùng quen thuộc của chồng.

Clip thứ 2 rồi thứ 3 cũng là những clip nhạy cảm, nhân vật nam chính vẫn là chồng tôi còn nữ chính mỗi clip một khác.

Tôi tê dại ngồi. Điện thoại cầm không vững tuột xuống giường, vẫn tiếp tục chiếu clip nhạy cảm. Vết bớt đen nhánh cứ nhấp nháy trong mắt tôi, tiếng hổn hển, nói lời tục tĩu cũng vang lên.

Tôi không khóc, không la hét. Tôi chợt cảm thấy lạnh, vội vã mở valy lấy bộ quân áo ngủ dài tay chòng lên người. Bộ váy khêu gợi tôi muốn dành cho đêm tân hôn thiêng liêng chợt trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.

Chồng tôi cũng bước ra từ nhà tắm bước ra, trên người quấn khăn. Thấy tôi, đang ôm chăn co rúm ở góc giường, anh vội vã lao vào hỏi thăm. Nhưng những hình ảnh trên điện thoại khiến anh khựng lại và nhìn tôi.

Trong 3 giây, tôi thấy tất cả biểu cảm đi qua mắt anh: ngỡ ngàng, hoảng hốt, rồi… bình tĩnh đến đáng sợ. Anh không chối. Anh ngồi xuống trước mặt tôi và nói:

“Em phải biết chắc chắn có người ghen tỵ với chúng ta nên muốn phá. Anh xin lỗi vì để em thấy những thứ này trong đêm nay. Nhưng anh không lừa dối tình cảm. Anh yêu em, chỉ yêu em.

Những người kia… chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý. Em giữ gìn, anh tôn trọng em suốt 4 năm. Anh là đàn ông, anh có nhu cầu. Anh không muốn ép em, nên anh phải tự giải quyết bên ngoài.”

Tôi rút tay lại như chạm phải lửa. “Giải quyết… bằng cách lên giường với hơn chục người khác?”

“Ừ. Chính là không có tình cảm với ai nên anh thay đổi thôi. Còn tình yêu của anh chỉ thuộc về em". Clip cũng là chuyện giải trí thôi. Anh không phát tán, không lừa ai. Anh sòng phẳng”.

Tôi khàn giọng hỏi: “Nếu anh coi đó là bình thường, sao không nói với em từ đầu? Sao phải đồng ý với em chuyện giữ gìn?”. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Vì anh biết em sẽ không chấp nhận. Anh sợ mất em.”

Vậy là anh chọn lừa tôi. Anh chọn đóng vai người đàn ông “tôn trọng” để tôi cảm động, để tôi càng yêu, càng tin. Anh biến 4 năm giữ gìn của tôi thành một trò hề. Tôi không tiếc cái gọi là “trinh tiết”. Tôi tiếc niềm tin. Tiếc những đêm tôi tự hào vì có người yêu tử tế. Tiếc những lần tôi kể với bạn bè: “Người yêu mình không đòi hỏi, anh ấy thương mình thật lòng".

Đêm tân hôn của tôi, cuối cùng cũng có “lần đầu tiên”.

Lại vỡ vụn trong đau đớn

Đêm tân hôn, tôi ngồi trên sàn lạnh, váy cưới vứt một góc, còn chú rể thì đang giải thích về “nhu cầu sinh lý chứ không phản bội", "tình yêu vẫn nguyên vẹn".

Mẹ tôi từng dặn: “Đàn ông tốt không phải người không có nhu cầu, mà là người vì thương vợ mà biết kiềm chế.” Tôi đã tin anh là người như thế. Đêm tân hôn này, anh xé toạc cái niềm tin ấy.

Chồng tôi nói một hồi rồi tự kết luận: “Giờ em biết rồi, mình nói thẳng với nhau. Anh hứa từ nay sẽ không như thế nữa. Mình bắt đầu lại, đêm tân hôn vẫn là của chúng ta". Anh ghé lại ôm lấy tôi.

Tôi vùng ra, cầm điện thoại và chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, mặc anh đập cửa thình thịch bên ngoài.

Tôi đã giữ 4 năm không phải vì tôi đánh giá cơ thể mình bằng một lớp màng. Mà vì tôi muốn lần đầu tiên phải đi kèm với sự duy nhất, thủy chung, tôn trọng. Anh đã tước của tôi điều đó, trước cả khi đêm nay bắt đầu. Tôi chợt sợ hãi người đàn ông mình đã yêu suốt 4 năm, cảm thấy chưa từng quen biết.

Đêm tân hôn của tôi, cuối cùng cũng có “lần đầu tiên”. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là vỡ vụn. Tôi gọi điện cho cho bố mẹ và anh trai để anh đến đón tôi về nhà. Tình yêu "chỉ phản bội thể xác không phản bội tinh thần này", tôi không cần!