Tỷ phú 84 tuổi kết hôn với bạn gái kém 13 tuổi sau 26 năm hẹn hò

Tỷ phú TyMichael Bloomberg và bà Diana Taylor. Ảnh: FilmMagic

Tỷ phú hẹn hò từ năm 2000

Michael Bloomberg và Diana Taylor lần đầu gặp nhau năm 2000 tại một cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Công dân, khi ông Bloomberg đang trong quá trình vận động tranh cử chức Thị trưởng New York. Hai người tình cờ ngồi cạnh nhau và sau đó tiếp tục vô tình gặp nhau tại một nhà hàng ăn tối.

Bà Taylor kể rằng tối hôm đó, ông Bloomberg đã chủ động mời bà đi uống nước. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường trở thành khởi đầu cho mối quan hệ kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Trong suốt thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện công khai, nhưng vẫn duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng về chuyện tình cảm.

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Bloomberg từng cho biết hai người không có ý định thay đổi tình trạng quan hệ khi đó. Tuy nhiên, sau 6 năm, họ quyết định chính thức trở thành vợ chồng.

Đây cũng là cuộc hôn nhân thứ hai của cả hai. Bloomberg từng kết hôn với Susan Brown năm 1975, có hai con gái là Emma, hiện 47 tuổi và Georgina, 43 tuổi, trước khi ly hôn năm 1993.

Trong khi đó, Bloomberg và Taylor không có con chung.

Nói về mối quan hệ với 2 con gái của bạn trai trong cuộc phỏng vấn năm 2020, Taylor từng tự nhận mình là một người bạn, hoặc một kiểu mẹ kế không chính thức trong gia đình.

Nhận xét về bà Taylor, Anna Wintour, cựu Tổng biên tập tạp chí Vogue, từng cho rằng ông Michael Bloomberg là người may mắn khi có bà Taylor bên cạnh, theo People.

“Người bạn trai nổi tiếng có lẽ là điều ít thú vị nhất khi nói về bà ấy. Bà ấy thông minh, độc lập và hoàn toàn là chính mình”, Wintour nhận xét.

Cặp đôi đi cùng nhau trong một sự kiện năm 2012. Ảnh: WireImage

Đám cưới của tỷ phú tại nhà riêng

Người phát ngôn của tỷ phú thông báo trên mạng xã hội X gần đây rằng Michael Bloomberg (84 tuổi) và bạn gái lâu năm Diana Taylor (71 tuổi), đã chính thức kết hôn, trao lời thề nguyện trong một buổi lễ thân mật tại khu nhà riêng ở New York (Mỹ).

“Cặp đôi gắn bó lâu năm đã trao lời thề nguyện trong một buổi lễ nhỏ, riêng tư tại nhà riêng hôm nay, với sự tham dự của các thành viên gia đình, trong đó có 2 con gái của ông là Emma và Georgina”, thông báo viết.

Sau buổi lễ, cặp đôi tổ chức một bữa tiệc với khoảng 15 khách mời. Đám cưới diễn ra kín đáo, không có nhiều thông tin về trang phục, nghi thức hay địa điểm tổ chức cụ thể được công bố.

Được biết, bà Taylor không chỉ được biết đến với tư cách bạn gái lâu năm của một trong những tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ, bà có sự nghiệp riêng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và hoạt động xã hội.

Bà từng làm việc tại các ngân hàng đầu tư lớn như Smith Barney, Lehman Brothers và Donaldson, Lufkin & Jenrette. Sau đó, bà chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm nhiệm nhiều vị trí trong chính quyền bang New York.

Từ năm 2003 đến 2007, bà giữ chức Giám đốc Ngân hàng bang New York. Sau khi rời vị trí, bà tiếp tục tham gia lĩnh vực đầu tư tư nhân và đảm nhiệm vai trò trong hội đồng quản trị của nhiều tổ chức, doanh nghiệp.