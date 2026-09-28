Hiếm có: Cặp vợ chồng có 13 con sau 22 năm kết hôn

Gia đình họ Huang sống tại một ngôi làng ở thành phố Khâm Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Việc một gia đình có tới 13 con trở nên đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng mức sinh thấp và triển khai nhiều chính sách nhằm khuyến khích kết hôn, sinh con.

Theo Jiupai News, ông Huang, 49 tuổi, và vợ 42 tuổi đã có 13 người con sau 22 năm kết hôn, gồm 8 con trai và 5 con gái. Người con lớn nhất là con gái 22 tuổi, đã lập gia đình, trong khi con út mới 2 tuổi.

Con gái thứ hai hiện học đại học, còn con trai lớn 18 tuổi vẫn đang học phổ thông. Đáng chú ý, hai người con đầu và ba người con út đều là con gái, trong khi các con trai sinh ở giữa.

Ông Huang cho biết ông đăng ký cho các con đi học khi đến tuổi, bảo đảm các con được hưởng giáo dục theo quy định về giáo dục bắt buộc của Trung Quốc.

Nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ nông nghiệp. Vợ chồng ông canh tác 20 mẫu đất, tương đương khoảng 13.340 m2, chủ yếu trồng lúa.

Một cán bộ địa phương cho biết gia đình Huang hiện nhận khoảng 3.500 nhân dân tệ (hơn 520 USD) tiền hỗ trợ mỗi tháng từ chính quyền. Khoản tiền này giúp mức sống của gia đình duy trì trên chuẩn nghèo do địa phương đặt ra. Trước đây, chính quyền cũng từng hỗ trợ tài chính để gia đình xây một căn nhà hai tầng.

Nói về việc có nhiều con, ông Huang cho biết ông cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy các con và nghe chúng gọi mình là "bố".

"Nhìn thấy các con và nghe chúng gọi tôi là bố khiến tôi rất vui. Có đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có đứa nghịch ngợm, mỗi đứa lại có một tính cách khác nhau", ông nói.

Theo ông Huang, một gia đình đông con cũng giúp giảm nguy cơ bị những người khác trong làng bắt nạt, đồng thời khiến ông yên tâm hơn về cuộc sống khi về già, bởi ông sẽ không phải đối mặt với sự cô đơn.

Vợ chồng ông Huang có 13 người con.

Tuy nhiên, việc gia đình có 13 người con diễn ra trong bối cảnh chính sách dân số của Trung Quốc từng đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt đối với số con mỗi gia đình được phép có.

Từ cuối những năm 1970 đến cuối năm 2015, Trung Quốc áp dụng chính sách một con. Sau đó, các cặp vợ chồng được phép sinh hai con và đến năm 2021, giới hạn được nâng lên ba con. Các gia đình vi phạm quy định về kế hoạch hóa gia đình có thể phải chịu những mức phạt khác nhau tùy từng địa phương.

Tại Quảng Tây, cán bộ địa phương từng nhiều lần đến nhà ông Huang để thuyết phục ông không tiếp tục sinh thêm con. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm riêng về chuyện sinh nở. Hiện chưa rõ gia đình ông từng phải nộp bao nhiêu tiền phạt do vi phạm các quy định về sinh đẻ.

Cuộc sống của gia đình đông con cũng đặt ra không ít áp lực đối với người cha. Ông Huang cho biết mình vẫn đang gánh khoản nợ phát sinh sau một tai nạn tại công trường xây dựng năm 2016. Vụ tai nạn khiến chân và vùng thắt lưng của ông bị thương nặng, chi phí điều trị lên tới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD).

"Tôi phải làm việc trên đồng cả ngày, thậm chí đến tối để nuôi gia đình. Đôi khi chân và lưng đau nhức vì làm việc quá lâu, giờ tôi cũng không thể mang vác vật nặng", ông Huang nói.

Theo ông, vợ vẫn khỏe mạnh sau khi sinh 13 người con.

Câu chuyện về gia đình Huang nhận nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng việc sinh quá nhiều con khi không có đủ điều kiện kinh tế là thiếu trách nhiệm.

"Một đứa trẻ không chỉ cần được ăn no, mặc đủ. Nuôi con còn cần giáo dục, định hướng và chăm sóc y tế, tất cả đều đòi hỏi tiền bạc và sức lực", một người bình luận.

Ở chiều ngược lại, một số người dành lời khen cho gia đình và cho rằng chính quyền nên có chính sách hỗ trợ họ.

"Làm tốt lắm! Chính phủ nên khen thưởng họ vì những đóng góp cho xã hội", một người khác viết.

Một ý kiến khác lại bày tỏ lo ngại cho sức khỏe của người vợ: "Tôi thấy thương cô ấy. Người đàn ông này quá cực đoan và dường như không quan tâm đến sức khỏe của vợ".