MC Trần Ngọc VTV “bày tỏ thái độ” vụ bé gái 4 tuổi bị chồng hờ của mẹ bạo hành đến tử vong

MC Trần Ngọc VTV cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành

Thông tin bé gái B.Y.H 4 tuổi bị mẹ ruột và chồng hờ của mẹ bạo hành đến tử vong ở Hà Nội gây rúng động nhân tâm. Tràn ngập trên mạng xã hội là những lời tiếc thương, xót xa và phẫn nộ.

MC Trần Ngọc – gương mặt dẫn quen thuộc của hàng loạt chương trình trên VTV cũng thể hiện sự “sợ hãi” trước vụ việc khủng khiếp này.

MC Trần Ngọc là gương mặt dẫn quen thuộc của VTV, hiện đang làm bố của hai con nhỏ. Ảnh: FBNV

“Chán nhỉ, sao những câu chuyện tiêu cực khủng khiếp lại có thể xảy ra vậy! Việc làm đau một đứa trẻ thực sự không thể chấp nhận được”, MC Trần Ngọc bày tỏ.

MC Trần Ngọc VTV cũng chia sẻ thêm rằng, có nhiều lúc, anh nói nhiều về chuyện yêu, chuyện kết hôn, chuyện suy tính trong hành động… trên mạng xã hội.

“Có những bạn trẻ nhắn tin chửi tôi là đừng dạy đời các bạn ấy. Có bạn còn bảo tôi tưởng mình nhiều người theo dõi nói gì cũng đúng à!

Nhưng tôi thực sự lo lắng cho các bạn ấy. Thậm chí, tôi còn từng trả lời phỏng vấn báo chính thống về việc vì sao tôi làm nhiều nội dung về yêu đương và cuộc sống gia đình. Bởi tôi thấy nó quá khó và tôi cũng đang học tiếp trong cuộc sống của mình mà thôi.

Các thanh niên thân yêu ơi! Hãy trách nhiệm lên nhé! Ở thời buổi bây giờ làm người lớn khó lắm, không kỷ luật, không trách nhiệm không làm được đâu. Nhất là trong đời sống tình cảm. Vui gì thì vui, yêu gì thì yêu đừng lầm tưởng mọi thứ dễ dàng, đừng để sự thiếu hiểu biết dẫn đến tha hoá đạo đức sau này, không cứu vãn được đâu.

Tôi chỉ mong mọi đứa trẻ sinh ra đều là vì cha mẹ chúng đủ nhận thức, đủ trách nhiệm, đủ đạo đức, đủ yêu thương…”, MC Trần Ngọc nêu quan điểm.

Trước đó, nói về trách nhiệm của bố mẹ với con trẻ, MC Trần Ngọc VTV cũng từng lên tiếng: "Cho dù là ai và vì bất cứ điều gì, việc lạnh nhạt với con, không nhận con mình là không thể chấp nhận được". Đặc biệt, khi đã là cha của hai đứa trẻ, Trần Ngọc càng thấu hiểu việc thương máu mủ của mình thế nào: "Thằng Hi chỉ khẽ mếu thôi là cả nhà 'quỳ' xuống đến nơi".

MC Trần Ngọc VTV thời còn dẫn "Hãy chọn giá đúng". Ảnh: FBNV

MC Trần Ngọc, sinh năm 1987, là một trong những gương mặt quen thuộc trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Anh được khán giả yêu mến nhờ phong cách dẫn dắt trẻ trung, dí dỏm qua nhiều chương trình ăn khách như: Rung chuông vàng, Hãy chọn giá đúng, Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Cafe sáng với VTV3, Đường lên đỉnh Olympia…

Trần Ngọc còn được khán giả ưu ái gọi là “MC mát tay hàng đầu” của sân chơi Đường lên đỉnh Olympia. Sau trận chung kết năm 2015, nhiều người bất ngờ nhận ra một sự trùng hợp thú vị: trong 3 mùa liên tiếp từ 2013 đến 2015, anh đều là người dẫn chương trình tại điểm cầu quê hương của nhà vô địch.

Trước khi bén duyên với nghề dẫn chương trình, Trần Ngọc từng theo học chuyên ngành Vật lý - Công nghệ hạt nhân tại Đại học Khoa học Tự nhiên. Cơ duyên đến với truyền hình khá sớm khi anh bắt đầu cộng tác với VTV3 từ năm 19 tuổi. Đến nay, anh đã có gần hai thập kỷ gắn bó với công việc làm truyền hình.

Năm 2022, Trần Ngọc được đề cử hạng mục Biên tập viên - Dẫn chương trình ấn tượng tại giải thưởng thường niên Ấn tượng VTV - VTV Awards. Đây là sự kiện vinh danh những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật trong các chương trình phát sóng của VTV mỗi năm.

Về sự nghiệp của mình, anh từng chia sẻ: “Tôi muốn trở thành một người dẫn chương trình sau này được những người trẻ hơn nhìn vào. Tôi muốn mình đủ năng lượng, đủ sức khỏe, trí tuệ để có thể làm công việc này đến già. Tôi mơ ước mình có thể trở thành hình ảnh tích cực, một cái ‘gương’ để những bạn có đam mê dẫn chương trình học tập.

Bây giờ, tôi vẫn đang trên hành trình phấn đấu để đạt được điều đấy. Ở bên cạnh tôi có rất nhiều tiền bối đang làm việc, họ đang làm tấm gương cho tôi. Tôi muốn trở thành một người như họ".

Liên quan đến vụ việc này, ca sĩ Minh Quân cũng lên tiếng: “Những kẻ độc ác đã hành hạ hoặc cố tình làm ngơ để kẻ khác hành hạ chính con đẻ của mình, đánh đập trẻ em cần phải loại ra khỏi xã hội. Thật xót xa khi liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em đến thương vong khi các cháu còn quá nhỏ. Chúng bỏ đói các cháu bé 4 tuổi nhiều ngày rồi hành hạ cho đến chết. Mẹ đẻ chứng kiến người tình hành hạ con mình mà làm ngơ thì thực sự không còn lời gì để nói. Cả hai kẻ này cần phải xử tội ngay và luôn, xử kịch khung. Thực sự căm phẫn!”.