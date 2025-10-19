Bi kịch của người vợ khi chồng trúng độc đắc

Cô Yuan và chồng, anh Ruan, ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, kết hôn năm 2016. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng luôn êm ấm. Cô cho biết chồng mình vốn mê xổ số và vẫn thường dùng tiền sinh hoạt để mua vé, nhưng cô chỉ coi đó là một sở thích vô hại.

Tháng 12/2024, vận may bất ngờ ập đến khi anh Ruan trúng giải độc đắc 10,17 triệu tệ (khoảng 35,5 tỷ đồng). Sau khi nhận giải, anh đưa cho vợ một thẻ ngân hàng, nói trong đó có 3 triệu tệ để hai vợ chồng "dành dụm nghỉ hưu". Hoàn toàn tin tưởng chồng, cô Yuan cất thẻ đi mà không kiểm tra.

Cô Yuan (phải) kể lại tình cảnh của gia đình mình sau khi chồng trúng độc đắc với truyền thông. Ảnh: QQ

Nhưng có tiền, Ruan dần thay đổi. Anh thường xuyên ra ngoài đánh mạt chược, tiêu xài hoang phí và đặc biệt là thức đêm xem livestream, tặng những khoản tiền boa hậu hĩnh cho các nữ streamer. Thống kê cho thấy chỉ trong vòng chưa đầy một năm, anh đã chi 1,2 triệu tệ để tặng quà online. Cũng từ đây, người chồng nảy sinh quan hệ tình cảm với một nữ streamer.

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào tháng 7. Anh Ruan nói ra ngoài mua trà rồi biến mất bốn ngày. Biết tin chồng sẽ trở về vào ngày 27, cô Yuan ra ga tàu đón thì bắt gặp cảnh anh tay trong tay với nữ streamer mà anh thường xuyên tặng quà. "Anh ấy nói muốn tìm một người phụ nữ khác để sinh con cho mình", cô Yuan kể lại.

Quá thất vọng, cô quyết định ly hôn. Lúc này, cô lấy chiếc thẻ ngân hàng chồng đưa ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bên trong không có đồng nào.

Khi được truyền thông chất vấn về các cáo buộc của vợ, anh Ruan tỏ ra bất cần: "Cô ấy đã kiện tôi rồi thì tôi còn nói gì nữa. Tiền tôi tiêu rồi, cờ bạc rồi. Cứ đợi tòa phán quyết thôi".

Phiên tòa xử ly hôn của cặp đôi dự kiến diễn ra ngày 17/10 nhưng phải hoãn lại do anh Ruan vắng mặt. "Anh ấy không đến, chỉ có luật sư nộp giấy tờ rồi đi. Anh ấy nói không muốn ly hôn, cũng không đồng ý chia tài sản", cô Yuan chia sẻ trong tuyệt vọng.