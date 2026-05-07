Lương giúp việc 25 triệu đồng: Dân văn phòng 'sốc', người trong nghề nói gì?

Linh vừa bắt đầu công việc tại một agency truyền thông, mỗi ngày quay cuồng với deadline và những bản kế hoạch liên tục bị chỉnh sửa. Trong giờ nghỉ trưa, cô lướt mạng và nhìn thấy bài đăng tuyển giúp việc cho một khu biệt thự ở Tây Hồ: làm từ 8h đến 18h, bao ăn uống đi lại, yêu cầu biết việc nhà, sử dụng thiết bị gia đình, lý lịch rõ ràng, trình độ phổ thông.

Bài đăng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên các diễn đàn.

Cô nhẩm tính, mức lương đó cao gần gấp bốn lần thu nhập hiện tại của mình. Linh thừa nhận bản thân cảm thấy chạnh lòng khi so sánh. "Có lúc tôi tự hỏi những gì mình học có thực sự tương xứng với thu nhập hay không", cô nói.

Không chỉ Linh, Nam, 25 tuổi, một chuyên viên phân tích dữ liệu tại TP HCM, cũng bất ngờ khi đọc thông tin này. Với mức lương 20 triệu đồng, anh từng xem đó là thành quả đáng tự hào sau nhiều năm học đại học. Nhưng con số 20-25 triệu cho công việc giúp việc khiến anh phải suy nghĩ lại.

"Mình làm việc với bảng tính 12 tiếng mỗi ngày, áp lực liên tục, nhưng tổng thu nhập chưa chắc bằng họ", Nam nói. Ngồi trong văn phòng máy lạnh ở quận 1, anh vẫn duy trì thói quen ăn trưa 40.000 đồng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Những chia sẻ tương tự xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội những ngày qua, sau khi một bài đăng tuyển giúp việc với mức lương 20-25 triệu đồng lan truyền. Nhiều người làm văn phòng bày tỏ sự sốc khi thu nhập của mình thấp hơn đáng kể so với một công việc vốn trước đây bị xem là lao động phổ thông.

Tuy nhiên, theo người trong ngành, mức lương này không phản ánh mặt bằng chung.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến năm 2024, toàn thành phố có khoảng 13.700 lao động giúp việc gia đình, với mức lương phổ biến chỉ từ 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Phần lớn là lao động nữ, làm việc và sinh sống cùng gia đình chủ nhà.

Quỳnh Anh, đại diện một đơn vị cung cấp dịch vụ giúp việc, cho biết mức lương trung bình tại hệ thống của chị dao động từ 9-15 triệu đồng, trong khi phân khúc 20-25 triệu chỉ chiếm khoảng 3-5%.

"Mức lương cao thường đi kèm yêu cầu rất khắt khe. Họ không chỉ là giúp việc mà gần như một quản gia", chị nói.

Theo chị, nhóm lao động này phải đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc: chăm sóc trẻ theo phương pháp khoa học, giao tiếp tiếng Anh với trẻ hoặc đưa đón tại các trường quốc tế; quản lý chi tiêu trong gia đình; điều phối các dịch vụ như sửa chữa, điện nước; thậm chí hỗ trợ chủ nhà như một trợ lý cá nhân.

"Quan trọng nhất là sự tinh tế, kỷ luật và khả năng gắn bó lâu dài. Nhưng để tìm được người đáp ứng đủ các tiêu chí này rất khó", Quỳnh Anh cho biết.

Kim Loan, 35 tuổi, trưởng phòng nhân sự tại một công ty ở TP HCM, không bất ngờ trước mức lương 25 triệu đồng, mà quan tâm nhiều hơn đến sự dịch chuyển của thị trường lao động.

Theo chị, ranh giới giữa lao động trí óc và lao động chân tay đang dần bị xóa nhòa, khi giá trị công việc ngày càng được đo bằng hiệu quả và nhu cầu thực tế, thay vì bằng cấp. "Nhân viên của tôi xôn xao đòi nghỉ việc đi làm giúp việc, nhưng họ không nhìn thấy phía sau mức lương đó là yêu cầu rất cao và áp lực không kém", chị nói. Bản thân chị cũng thường xuyên tăng ca 6 ngày mỗi tuần để duy trì vị trí quản lý với mức thu nhập gần tương đương.

Báo cáo Thị trường Việc làm 2025 của JobOKO, dựa trên dữ liệu từ 650.000 tin tuyển dụng, cho thấy mức lương phổ biến của nhân viên văn phòng có 2-5 năm kinh nghiệm dao động 8-15 triệu đồng mỗi tháng.

Nhóm đạt thu nhập 20-25 triệu đồng thường thuộc cấp trung - cao, như chuyên viên cao cấp, trợ lý quản lý hoặc quản lý nhóm nhỏ, với 5-10 năm kinh nghiệm, chủ yếu làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở TP HCM và Hà Nội.

Theo Kim Loan, sự so sánh giữa hai nhóm nghề phản ánh một thực tế: thị trường lao động đang định giá lại những kỹ năng tưởng chừng "cơ bản". Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu và khá giả gia tăng tại các đô thị lớn, nhu cầu về lao động giúp việc chất lượng cao, có thể đảm nhận vai trò quản gia, cũng ngày càng lớn.

Tuy nhiên, không phải người giúp việc nào cũng dễ dàng bước vào phân khúc này. "Mức lương cao luôn đi kèm tiêu chuẩn cao. Nếu không có kỹ năng và sự chuyên nghiệp, rất khó trụ lại lâu dài", Quỳnh Anh nói.