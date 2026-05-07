Vì sao Hải Đăng Doo liên tục phủ sóng mạng xã hội những giờ qua?

Hải Đăng Doo là ai?

Hải Đăng Doo tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000 tại Hà Giang. Trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, anh từng là sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi công việc đúng chuyên ngành, Hải Đăng sớm được chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình sáng, phong cách gần gũi cùng khả năng ca hát, chơi guitar.

Khoảng từ năm 2019, Hải Đăng Doo bắt đầu xây dựng lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Những video cover các ca khúc nổi tiếng hay các khoảnh khắc tương tác đời thường cùng em trai giúp anh nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả trẻ. Hình ảnh “bạn trai quốc dân” với phong cách nhẹ nhàng, thư sinh cũng trở thành điểm nhận diện giúp anh nổi bật giữa thế hệ TikToker thời điểm đó.

Ca sĩ Hải Đăng Doo. (Ảnh: FBNV)

Đến năm 2024, tài khoản TikTok của anh đạt khoảng 2,6 triệu người theo dõi cùng hơn 129 triệu lượt thích. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp anh chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà sáng tạo nội dung, Hải Đăng Doo còn sớm thử sức ở các chương trình giải trí. Anh từng xuất hiện trong nhiều gameshow như Tỏ tình hoàn mỹ hay Cùng hát lên nào.

Năm 2022, Hải Đăng Doo gây chú ý khi tham gia gameshow Trời sinh một cặp và giành ngôi vị quán quân, vượt qua hai đối thủ được đánh giá cao là Tùng Min và Hoàng Thùy.

Sau gameshow, Hải Đăng Doo tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Tháng 10/2023, anh phát hành EP đầu tay mang tên Tình tứ gồm bốn ca khúc: Thế là chết rồi, Red Flag, Mình thấy kết nhau là yêu và Thích rồi còn ngại. Trong dự án này, anh tiếp tục hợp tác với rapper Weeza ở khâu sản xuất, đồng thời có sự góp mặt của OSAD trong ca khúc Thế là chết rồi. Các sản phẩm âm nhạc của Hải Đăng Doo mang màu sắc trẻ trung, thiên về pop và R&B, hướng tới đối tượng khán giả Gen Z.

Năm 2024, Hải Đăng Doo tiếp tục nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Đây là chương trình quy tụ 30 nam nghệ sĩ nổi tiếng và nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của Hải Đăng Doo giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng hơn, đồng thời mang lại lượng người hâm mộ mới sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Những lùm xùm xoanh quanh Hải Đăng Doo

Bên cạnh sự nổi tiếng, Hải Đăng Doo cũng từng vướng tranh cãi. Trước đó, anh từng bị chỉ trích vì một trò chơi bị cho là phản cảm trong fan meeting. Cụ thể, nam ca sĩ buộc dây treo xúc xích vào bụng rồi thực hiện động tác đẩy hông để cố gắng ăn xúc xích.

Ngày 7/5, tên tuổi Hải Đăng Doo tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội được cho là liên quan đến một buổi tiệc riêng tư tại Đà Nẵng. Một số hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng khiến dư luận đặt nghi vấn về các hành vi gây tranh cãi, trong đó có nghi vấn sử dụng chất kích thích.

Trả lời PV Dân Việt, đại diện nam ca sĩ khẳng định đây là thông tin sai sự thật. "Chúng tôi không hề biết người phụ nữ đăng bài là ai và có mục đích gì. Hình ảnh đó không phải là Hải Đăng" - anh cho biết.

Hiện tại, vụ việc vẫn gây xôn xao trên mạng xã hội.