Cô bé được bố đào sẵn mộ 9 năm trước giờ ra sao?

Trương Tân Lỗi sinh năm 2015 vừa bước sang tuổi 11, bất ngờ được chú ý trở lại khi mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc cập nhật những hình ảnh mới.

Theo chia sẻ của gia đình, Tân Lỗi hiện là học sinh tiểu học, đạt thành tích xuất sắc, yêu thích vẽ tranh và khiêu vũ. Các kết quả kiểm tra y tế mới nhất xác nhận sức khỏe của em hoàn toàn ổn định. Ngôi mộ năm xưa đã được gia đình cải tạo thành vườn hoa hướng dương, nơi người mẹ gọi là "khu vườn phép thuật" với niềm tin mang lại may mắn cho cả nhà.

Bé Tân Lỗi trong sinh nhật lần thứ 7. Ảnh: Baidu

Sự hồi phục của Tân Lỗi khiến nhiều người xúc động. Một khán giả bình luận: "Cô bé từng nằm trong mộ một lần rồi, nên sóng gió coi như đã ở lại phía sau. Mong Tân Lỗi từ nay về sau có cuộc đời êm đềm". Nhiều người khác khẳng định đây là thông tin tuyệt vời nhất họ nhận được, minh chứng cho giá trị của sự chung tay từ cộng đồng.

Tháng 6/2017, khi mới 2 tuổi, Tân Lỗi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thể nặng, đòi hỏi phải truyền máu suốt đời cùng nguy cơ phát triển chậm và biến chứng tim mạch. Chi phí điều trị lên tới hơn 140.000 NDT (khoảng 490 triệu đồng) trong hai năm đã vắt kiệt tài chính gia đình, dù nhận được sự hỗ trợ từ dân làng. Thu nhập từ công nhân nhà máy thủy tinh của người cha - Trương Lực Dũng chỉ vỏn vẹn 2.500 NDT (khoảng 8,7 triệu đồng) mỗi tháng. Bệnh tật khiến cô bé sống cô đơn, chỉ biết chơi một mình cùng chú chó nhỏ hoặc đống cát nhà hàng xóm.

Bức ảnh em và bố nằm dưới ngôi mộ đào sẵn từng gây xôn xao. Ảnh: Baidu

Trong tuyệt vọng, anh Lực Dũng đào một ngôi mộ trên đất nhà, mỗi ngày đưa con xuống nằm cùng và chơi đùa để em "quen dần với cái chết" và không còn sợ hãi. Vợ anh đặt một tấm biển kêu gọi giúp đỡ gần đó. Bức ảnh hai cha con dưới lòng đất tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Bên cạnh ý kiến chỉ trích anh vi phạm điều kiêng kỵ hay lấy nỗi đau của con để thu hút sự chú ý, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.

Một chiến dịch quyên góp cộng đồng nhanh chóng được diễn ra, giúp trang trải chi phí điều trị cùng sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Tháng 8/2017, em gái Tân Lỗi chào đời và được lưu trữ máu cuống rốn. Tân Lỗi sau đó trải qua ca phẫu thuật ghép tế bào gốc máu cuống rốn - phương pháp duy nhất có thể chữa khỏi bệnh - kéo dài 8 tiếng.

Sau quá trình phục hồi, các chỉ số máu của em trở lại bình thường, em không còn cần truyền máu hàng tháng mà chỉ trị liệu phục hồi chức năng - khoản chi phí sau đó được một doanh nhân địa phương tài trợ.

Gia đình cho biết điều mong ước lớn nhất hiện tại là Tân Lỗi tiếp tục trưởng thành bình an và duy trì phong độ học tập tốt.

Theo báo cáo chính thức năm 2020, Trung Quốc có gần 300.000 người mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ mức độ trung bình đến nặng. Từ năm 2015, cơ quan chức năng đã triển khai các chương trình phòng ngừa tại các tỉnh có nguy cơ cao ở miền Nam Trung Quốc, bao gồm sàng lọc trước sinh và trợ cấp y tế.