Lisa xin lỗi sau sự kiện kỷ niệm 10 năm BLACKPINK gây tranh cãi

Nữ ca sĩ cho biết cô buồn khi những vấn đề liên quan đến sự kiện liên tục được bàn luận trên mạng xã hội và thừa nhận bản thân cũng cảm thấy thất vọng. Lisa nhấn mạnh đây đáng lẽ phải là một dịp đặc biệt để BLACKPINK và người hâm mộ cùng nhau tận hưởng.

"Tôi thực sự xin lỗi vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy", Lisa chia sẻ, đồng thời cho biết cô không muốn đưa ra lời biện minh mà chỉ muốn trân trọng tình cảm và sự kết nối mà BLACKPINK cùng BLINK đã xây dựng trong suốt một thập kỷ.

Lisa gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau những tranh cãi xoay quanh sự kiện kỷ niệm 10 năm BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Kỷ niệm 10 năm nhưng gây thất vọng

BLACKPINK tổ chức sự kiện kỷ niệm vào ngày 8/8 tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul. Đây là dịp hiếm hoi cả bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa cùng xuất hiện để đánh dấu 10 năm kể từ ngày nhóm ra mắt.

Tuy nhiên, sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận. Chương trình được thông báo chỉ khoảng hai ngày trước khi diễn ra và chỉ có khoảng 40 người hâm mộ được mời tham dự trực tiếp. Bên cạnh đó, trước giờ diễn ra sự kiện, người hâm mộ còn lo ngại không biết cả bốn thành viên có cùng xuất hiện hay không.

Cuối cùng, cả Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đều có mặt. Nhưng với nhiều BLINK, điều đó vẫn chưa đủ để khỏa lấp cảm giác hụt hẫng khi một cột mốc quan trọng như 10 năm hoạt động của BLACKPINK được tổ chức với quy mô khá khiêm tốn.

Buổi phát trực tiếp cũng chỉ kéo dài khoảng 10 phút, trong khi sự kiện chính diễn ra khoảng 30 phút. Những con số này càng khiến một bộ phận người hâm mộ cho rằng lễ kỷ niệm chưa tương xứng với vị thế của BLACKPINK trên thị trường K-pop toàn cầu.

Quy mô khiêm tốn của lễ kỷ niệm khiến một bộ phận BLINK bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Ba thành viên lần lượt lên tiếng

Lisa là thành viên thứ ba công khai bày tỏ sự tiếc nuối sau những phản ứng từ người hâm mộ.

Trước đó, Jisoo đã xin lỗi BLINK và cho biết cô cảm thấy nặng lòng khi chứng kiến nhiều người hâm mộ thất vọng trong dịp đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui. Rosé cũng thừa nhận cô có nhiều tiếc nuối khi BLACKPINK bước sang năm thứ 10.

Rosé cho biết cô không phải không hiểu cảm xúc của người hâm mộ, mà ngược lại, chính vì đồng cảm với những cảm xúc đó nên cô cần thời gian để tìm cách lên tiếng.

Việc Jisoo, Rosé và Lisa liên tiếp lên tiếng cho thấy phản ứng của BLINK đã trở thành vấn đề đáng chú ý đối với chính các thành viên BLACKPINK. Trong khi đó, Jennie chưa có lời xin lỗi riêng được đề cập trong các thông tin mới nhất.

Dù vậy, tâm điểm trong những lời chia sẻ của các thành viên không phải là tranh luận về trách nhiệm, mà là cảm giác tiếc nuối khi một cột mốc chỉ đến một lần trong sự nghiệp đã không diễn ra như kỳ vọng.

Sau 10 năm, BLACKPINK vẫn là một trong những nhóm nhạc nữ K-pop có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Ảnh: Instagram

Sau 10 năm, BLACKPINK vẫn là một trong những nhóm nhạc nữ K-pop có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, với nhiều người hâm mộ, điều họ chờ đợi ở lễ kỷ niệm không đơn thuần là một sự kiện lớn, mà là cảm giác được cùng thần tượng đánh dấu một chặng đường đặc biệt.

Lisa kết thúc lời nhắn bằng mong muốn BLACKPINK và BLINK tiếp tục mang theo tình yêu đã có trong suốt 10 năm để bước tiếp cùng nhau.