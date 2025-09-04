Truyền tình yêu nước cho giới trẻ qua những Concert Quốc gia

Sau loạt chương trình nghệ thuật chính luận mang tầm vóc quốc gia như “Tổ quốc trong tim”, “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, “Dưới cờ vinh quang”..., giới trẻ cả nước tiếp tục được “chiêu đãi” bằng một đêm concert đặc biệt, diễn ra vào tối 5/9 tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Concert tại Hoàng thành Thăng Long, với sự có mặt của nhiều band nhạc được giới trẻ yêu thích

Sự kiện lần này quy tụ nhiều ban nhạc đình đám được giới trẻ yêu mến như: Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales,... và đặc biệt là vào cửa miễn phí.

Điểm ấn tượng trong các concert Quốc gia gần đây là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn hiện đại và các giá trị truyền thống. Đây không đơn thuần là sân khấu âm nhạc, mà là cách kể chuyện về lịch sử, văn hóa dân tộc bằng một ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ: âm nhạc và công nghệ trình diễn.

Hình ảnh trong concert Dưới cờ vinh quang

Ban tổ chức chương trình nhấn mạnh: "Tình yêu nước không chỉ là ký ức mà đang cháy bỏng trong từng nhịp tim của tuổi trẻ hôm nay”. Đó cũng là lý do khiến các concert này không đi theo lối mòn “kỷ niệm” mà chủ động đổi mới về hình thức thể hiện, tạo được sự cộng hưởng mạnh mẽ trong khán giả trẻ.

Trước đó, concert “Dưới cờ vinh quang” cũng đã gây tiếng vang lớn với hình thức tổ chức tại ba điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Kỳ Đài Huế và Công viên Sáng tạo (TP. Hồ Chí Minh). Mỗi điểm cầu là một biểu tượng văn hóa, lịch sử nhưng cùng hòa chung một nhịp đập của tinh thần dân tộc.

Đặc biệt, điểm cầu Huế với sân khấu đặt ngay tại Kỳ Đài Ngọ Môn đã tạo nên sự khác biệt rõ nét. Giữa không gian cổ kính cố đô, khán giả được chứng kiến màn trình diễn bắn súng thần công, hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc gợi nhớ về những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.

Đạo diễn Dương Quang Minh

Đạo diễn Dương Quang Minh, người đã ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia chia sẻ: “Tôi luôn muốn sân khấu là nơi kể chuyện. Giới trẻ không cần ai nói cho họ yêu nước như thế nào, chỉ cần một trải nghiệm đủ cảm xúc, họ sẽ tự thấy mình thuộc về điều đó.”

Dưới bàn tay đạo diễn của anh, sân khấu không chỉ là nơi trình diễn, mà là một không gian kể chuyện bằng nghệ thuật,nơi khán giả không chỉ xem, mà còn sống trong từng nhịp điệu lịch sử.

Những câu chuyện lịch sự được dàn dựng công phu khiến giới trẻ thêm yêu các concert Quốc gia

Anh cho biết thêm, không phải ngẫu nhiên mà các concert Quốc gia liên tiếp gây tiếng vang trong giới trẻ. Sự thành công của những chương trình này cho thấy nhu cầu kết nối giữa thế hệ trẻ với lịch sử, với các giá trị văn hóa dân tộc là có thật nhưng cần được thể hiện bằng đúng ngôn ngữ, đúng cảm xúc.