'Điểm danh' 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia
Từ lần đầu phát sóng năm 1999 đến nay, đấu trường tri thức Đường lên đỉnh Olympia đã tìm được 24 gương mặt xuất sắc nhất trở thành quán quân. Mỗi "nhà leo núi" đều thể hiện kiến thức và năng lực đáng nể. Họ là những ai? Cùng điểm mặt 24 quán quân Olympia qua các năm.
Trần Ngọc Minh - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long
Phan Mạnh Tân - THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Lương Phương Thảo - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long
Võ Văn Dũng - THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng
Đặng Thái Hoàng - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh
Phan Đăng Nhật Minh - THPT Hải Lăng, Quảng Trị
Quán quân năm thứ 18, 19: Nguyễn Hoàng Cường - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh và Trần Thế Trung - THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.
Nguyễn Thị Thu Hằng - THPT Kim Sơn A, Ninh Bình
Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh
Vòng nguyệt quế 3 năm gần đây 2022, 2023 và 2024 được trao cho: Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà, Hưng Yên; Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa và Võ Quang Phú Đức - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.
Nguồn ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia
