Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

'Điểm danh' 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Sự kiện: Đường lên đỉnh Olympia

Từ lần đầu phát sóng năm 1999 đến nay, đấu trường tri thức Đường lên đỉnh Olympia đã tìm được 24 gương mặt xuất sắc nhất trở thành quán quân. Mỗi "nhà leo núi" đều thể hiện kiến thức và năng lực đáng nể. Họ là những ai? Cùng điểm mặt 24 quán quân Olympia qua các năm.

Trần Ngọc Minh - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Trần Ngọc Minh - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Phan Mạnh Tân - THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Phan Mạnh Tân - THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Lương Phương Thảo - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Lương Phương Thảo - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Võ Văn Dũng - THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Võ Văn Dũng - THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 5

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 6

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 7

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 8

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 9

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 10

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 11

Đặng Thái Hoàng - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh

Đặng Thái Hoàng - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 13

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 14

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 15

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 16

Phan Đăng Nhật Minh - THPT Hải Lăng, Quảng Trị

Phan Đăng Nhật Minh - THPT Hải Lăng, Quảng Trị

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 18

Quán quân năm thứ 18, 19: Nguyễn Hoàng Cường - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh và Trần Thế Trung - THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Quán quân năm thứ 18, 19: Nguyễn Hoàng Cường - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh và Trần Thế Trung - THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Nguyễn Thị Thu Hằng - THPT Kim Sơn A, Ninh Bình

Nguyễn Thị Thu Hằng - THPT Kim Sơn A, Ninh Bình

Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh

Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 22

&#39;Điểm danh&#39; 24 quán quân Đường lên đỉnh Olympia - 23

Vòng nguyệt quế 3 năm gần đây 2022, 2023 và 2024 được trao cho: Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà, Hưng Yên; Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa và Võ Quang Phú Đức - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.

Vòng nguyệt quế 3 năm gần đây 2022, 2023 và 2024 được trao cho: Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà, Hưng Yên; Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa và Võ Quang Phú Đức - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.

Nguồn ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2025 16:06 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Đường lên đỉnh Olympia
Xem thêm
Tin liên quan
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN