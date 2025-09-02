Nam MC dẫn Concert Quốc gia đặc biệt là ai?

Tối 1/9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình Concert Quốc gia đặc biệt "80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã diễn ra trong không khí trang trọng, hào hùng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. MC Vũ Mạnh Cường và MC Mỹ Lan được giao trọng trách dẫn dắt sự kiện mang tầm quốc gia này.

MC Vũ Mạnh Cường và Mỹ Lan dẫn dắt chương trình Concert Quốc gia

Trước đó, Vũ Mạnh Cường là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình kỷ niệm các dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước như: Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Cầu truyền hình “Bản Trường ca Hòa Bình” (Bộ Quốc phòng); đại nhạc kịch “Ký ức để lại” (Bộ Công an); chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa Xuân Thống Nhất” (Bộ Chính trị, Bộ VH-TT-DL)... Anh cũng là một trong các nghệ sĩ tiêu biểu TP.HCM được chọn tham gia lễ diễu hành sáng 30/4.

Vũ Mạnh Cường thường dẫn các chương trình truyền hình trực tiếp

Trong dịp đại lễ năm nay, Vũ Mạnh Cường liên tục di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM để kịp tham gia các chương trình lớn.

Bên cạnh các chương trình cấp quốc gia, MC Vũ Mạnh Cường còn là người dẫn dắt nhiều sự kiện kỷ niệm 80 năm tại các địa phương như Tây Ninh (quê hương), TP.HCM (nơi anh sinh sống) và Thủ đô Hà Nội.

Chương trình với nhiều tiết mục hùng tráng diễn ra trong đêm 1/9

Chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành vai trò dẫn dắt tại concert tối 1/9, Vũ Mạnh Cường cho biết: “Tôi cảm thấy tự hào và biết ơn khi được chọn là người kết nối trong các chương trình mang ý nghĩa thiêng liêng đối với dân tộc. Mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần cảm xúc yêu nước dâng trào mạnh mẽ hơn. Tôi chỉ mong góp phần nhỏ bé để truyền lửa tự hào đến khán giả cả nước”.

Mạnh Cường bên cạnh ca sỹ Tùng Dương

Dù vinh dự được tin tưởng “chọn mặt gửi vàng”, nam MC cũng không giấu những khó khăn trong quá trình làm việc dày đặc: phải bay liên tục giữa các tỉnh, thức trắng nhiều đêm, ăn – ngủ – trang điểm ngay tại sân bay để đảm bảo tiến độ.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là khi anh dẫn chương trình nghệ thuật tối 29/4, kéo dài đến sáng hôm sau, và chỉ vài giờ sau đó tiếp tục tham gia lễ diễu hành 30/4 từ 3h sáng. Vì lịch trình gấp gáp, Vũ Mạnh Cường gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí giữ nguyên lớp trang điểm xuyên đêm để kịp thời gian tập kết.

Một đêm nhạc để lại những cảm xúc đặc biệt cho khán giả

Đặc biệt, trong concert 1/9 tại Mỹ Đình, anh là giọng miền Nam duy nhất cất lên giữa một sân khấu toàn nghệ sĩ phía Bắc, khiến anh không giấu được niềm tự hào.

“Tôi biết nhiều khán giả quen với giọng Nam của tôi. Nhưng do bố mẹ là người Bắc nên khi làm việc ở Hà Nội, đôi lúc tôi vô thức ‘lai giọng’. Nếu có điều gì chưa tròn, mong khán giả thông cảm”, anh chia sẻ thêm.

Concert Quốc gia đặc biệt tối 1/9 có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Thùy Chi, Mono, Double 2T…