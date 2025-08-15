Con đường rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng của vợ chồng miền núi thu hút giới trẻ check in

Con đường dài 40m rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng do vợ chồng anh Trần Minh Tâm (SN 1972) và chị Phan Thị Minh Thụy (SN 1983), trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An thực hiện. Anh chị đã dành nhiều ngày để khoác lên bờ tường trước nhà “tấm áo mới”.

Chị Minh Thụy cho biết, ý tưởng làm đường cờ này xuất phát từ tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. “Ngay lối vào nhà tôi là bờ tường dài thuộc cơ quan rừng phòng hộ. Ban đầu, tôi chỉ đặt những chậu hoa trên bờ tường. Các ngày lễ lớn của dân tộc, trên các phương tiện truyền thông đều có hình ảnh treo cờ, pano, áp phích,… vợ chồng tôi nghĩ: “Tại sao mình không làm một con đường cờ hoa nhỉ?”. Năm 2023, vợ chồng tôi xin phép đơn vị rừng phòng hộ được vẽ trang trí lên bờ tường và nhận được sự đồng ý, ủng hộ nhiệt tình”, chị Thụy chia sẻ.

Quá trình thực hiện, vợ chồng chị Thụy đo đạc tỉ mỉ từng khoảng tường, vẽ hình ngôi sao vàng, hình búa liềm và các chi tiết khác theo kích thước chuẩn. Xen kẽ giữa cờ Tổ quốc, cờ Đảng là những chậu hoa đầy màu sắc. Tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ. ﻿“Năm đầu tiên thực hiện, vợ chồng tôi mất khoảng 7 ngày để hoàn thiện con đường cờ này. Những năm tiếp theo, đến các ngày lễ lớn của dân tộc như 30/4 hay 2/9, lễ Tết, chúng tôi sẽ sơn sửa, làm mới để giữ con đường luôn đẹp và đầy khí thế. Quá trình sơn sửa chỉ mất vài ngày”, chị Thụy cho hay.

Chào mừng đại lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, vợ chồng chị Thụy tiếp tục “tân trang” bờ tường.

Con đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng rực rỡ trong nắng.

Chị Thụy cho hay, nơi chị sinh sống là xã miền núi, không có nhiều công trình kỷ niệm hay điểm chụp ảnh đẹp. Do đó, sau khi hoàn thiện con đường cờ này, chị đã chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh đường cờ nhanh chóng lan tỏa và trở thành địa điểm yêu thích của nhiều người dân trong vùng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Đường cờ trở thành điểm check-in của nhiều bạn trẻ.

Em nhỏ trong màu áo đỏ sao vàng.

Không chỉ tạo nên một công trình đẹp mắt, vợ chồng chị Thụy còn góp phần thắp lên tình yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong cộng đồng.