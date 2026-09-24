Trở thành 'tội đồ' của nhà chồng vì sinh mổ

Tôi 31 tuổi, chồng 34 tuổi, kết hôn được bốn năm và có một bé trai 3 tuổi. Vợ chồng đều đi làm, sau khi cưới chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng vì anh là con trai duy nhất.

Khi tôi mang thai, mẹ chồng chăm sóc khá kỹ, thường nhắc tôi ăn uống đầy đủ, giữ sức để sinh con khỏe mạnh. Chồng cũng rất mong chờ con và thường đưa tôi đi khám.

Tôi từng nghĩ mình sẽ sinh thường vì thai kỳ thuận lợi. Nhưng đến ngày vượt cạn, tôi đau bụng gần hai hôm mà vẫn chưa sinh được. Chồng ở bệnh viện với tôi thời gian đầu, động viên cố gắng. Mẹ anh liên tục gọi điện hỏi tình hình và nhắc tôi cố sinh thường vì cho rằng "mổ sau này con dễ đau ốm".

Qua đánh giá tình trạng của mẹ và con, bác sĩ trao đổi về việc tiếp tục theo dõi hay mổ lấy thai, tôi đã chọn phẫu thuật.

Sau ca mổ, vết thương đau, đi lại khó khăn nhưng tôi vẫn cố tập đứng, tập đi để chăm con. Về nhà, mẹ chồng giúp tôi một thời gian ở cữ, nấu cơm, giặt giũ và phụ trông cháu. Chồng đi làm nhưng buổi tối cũng phụ tôi chăm con.

Tôi tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng ngay trong thời gian ở cữ, mẹ anh bắt đầu trách tôi "không chịu được đau", nếu cố thêm có thể đã sinh thường. Chồng nghe mẹ nói nhưng không bênh vợ, chỉ bảo: "Thôi, chuyện qua rồi, mẹ nói cũng vì thương con".

Khi con được vài tháng tuổi, mỗi lần bé khò khè hoặc sổ mũi, mẹ lại nói: "Đấy, sinh mổ nên sức đề kháng mới kém". Ban đầu chồng chỉ im lặng, sau cũng bắt đầu nói giống mẹ.

Có lần con bị nôn trớ, anh nói: "Ngày trước bác sĩ bảo sinh thường được thì em cứ cố. Đẻ mổ nên giờ con mới hay thế này".

Con bị cảm, sốt nhẹ hay có biểu hiện gì khác thường, chuyện sinh mổ lại được nhắc đến. Tôi nhiều lần giải thích rằng khi ấy mình đã đau gần hai ngày, chỉ quyết định mổ vì quá kiệt sức và sợ ảnh hưởng đến con, nhưng không thay đổi được suy nghĩ của họ.

Tôi cũng không quên được cảm giác của những ngày sau ca mổ, khi vết thương còn đau nhưng vẫn phải cố gắng chăm con. Tôi chỉ mong chồng hiểu rằng lúc ấy tôi không chọn mổ vì sợ đau hay muốn dễ dàng hơn, mà vì nghĩ đó là điều an toàn nhất cho con.

Ba năm sau ngày sinh, tôi vẫn sống cùng chồng và bố mẹ anh. Cuộc sống bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng mỗi lần con ho, sốt hay nôn trớ, tôi lại căng thẳng vì sợ những lời trách móc quen thuộc.

Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để gia đình yên ấm hay nói thẳng với chồng và mẹ rằng tôi không chấp nhận việc mọi vấn đề của con đều bị đổ lỗi cho chuyện sinh mổ? Tôi phải làm thế nào để chồng hiểu và ngừng trách tôi về quyết định năm đó?

Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi thực sự không biết phải cư xử và đối mặt với chuyện này thế nào.