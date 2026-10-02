Lý Á Bằng: 'Tôi bất an khi làm diễn viên'

Trong talkshow trên Chinanews hôm 28/9, khi được hỏi lý do giải nghệ, Á Bằng bắt đầu bằng câu chuyện đầu thập niên 2000, giai đoạn anh nổi tiếng đình đám với vai Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ. Một lần tham gia sự kiện ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tài tử choáng ngợp khi hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường vì anh.

Lý Á Bằng và Hứa Tình trong "Tiếu ngạo giang hồ" 2001. Ảnh: Sohu

Sự kiện vốn diễn ra ban ngày nhưng lượng người đông khiến chương trình kéo dài tới tối, ban tổ chức phải bật đèn pha công suất lớn rọi xuống sân khấu. Ánh đèn chói nhức mắt khiến Lý Á Bằng không thể nhìn rõ bên dưới, chỉ nghe âm thanh của biển người.

"Lúc đó, đáng lẽ tôi phải vui chứ, nhưng mà tôi không thấy vui. Công sức bỏ ra và điều nhận về, nếu hai thứ này cân bằng thì tâm tôi sẽ bình yên. Nhưng khi là một diễn viên, một ngôi sao, kỳ thực có khi tôi không bỏ ra công sức gì nhiều nhưng lại nhận được quá lớn. Đối diện điều này, tâm tôi bất an", Lý Á Bằng nói.

Diễn viên không tìm được sự cân bằng, ổn định tâm lý, dần không còn hứng thú và nhiệt huyết với việc đóng phim. Á Bằng chọn thành thật với chính mình, tìm hướng đi khác cho cuộc đời.

Tài tử Lý Á Bằng, 55 tuổi. Ảnh: Chinanews

Từ năm 2011, Lý Á Bằng ngừng hẳn công việc ở làng giải trí, tập trung kinh doanh nhưng không thành công, bị tòa án cưỡng chế trả nợ. Tài tử từng gọi bản thân là "kẻ thất bại", thừa nhận năng lực kém hơn so với anh mơ tưởng. Trước đây, anh thiếu thực tế, không biết lượng sức khi đầu tư bất động sản, kinh doanh.

Những năm qua, diễn viên livestream bán hàng, quản lý tiệm cà phê, homestay. Hồi đầu năm, Á Bằng gây sốt khi bán được số hàng trị giá 162 triệu tệ (23 triệu USD) sau một phiên livestream. Theo Sichuan Guancha, lúc đó Á Bằng giới thiệu mặt hàng trà Phổ Nhĩ, thu hút 40 triệu lượt xem trong 6 giờ. Diễn viên kêu gọi người xem "mua hàng theo lý trí" nhưng các dòng sản phẩm đều bán hết với tốc độ chóng mặt.

Tài tử phá kỷ lục của chính mình đồng thời vào danh sách diễn viên có sức hút nhất lĩnh vực livestream bán hàng. Kỷ lục trước đó anh đạt được là vào ngày 23/1, với doanh thu 100 triệu tệ (gần 14,4 triệu USD).

Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Vương Phi, ly hôn năm 2013. Năm 2022, anh đi bước nữa với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, có con gái. Vợ chồng ly hôn năm ngoái, em bé ở với mẹ.

Ở buổi livestream hôm 28/9, fan hỏi tài tử "làm thế nào để vợ chồng chung sống hòa thuận", Á Bằng nói anh đã hai lần ly hôn, "không đủ tư cách" để đưa lời khuyên về vấn đề này.