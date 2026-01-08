Cổ Lực Na Trát chờ đợi suốt 15 năm

Theo Sina , Cổ Lực Na Trát đang gây sốt với vai diễn đại tiểu thư gia tộc vua trà họ Vinh trong phim Ngọc minh trà cốt . Cô vào vai Vinh Thiện Bảo, người giữ trách nhiệm giữ gìn truyền thống gia tộc, gánh vác sự hưng thịnh của thương hiệu "vua trà". Vai diễn được khen ngợi là sự tiến bộ vượt bậc của mỹ nhân Tân Cương trên màn ảnh.

Vinh Thiện Bảo là cô gái mạnh mẽ thông minh mưu lược. Xuất thân trong gia tộc giàu có địa vị cao, nàng phải đối mặt với nhiều âm mưu tranh đấu cả trong nội trạch lẫn ngoài thương trường. Vinh Thiện Bảo có vẻ ngoài mỏng manh nhưng nội tâm nàng lại cứng rắn, quyết đoán, có thể nói là nhân vật có điểm sáng, có sức hút với khán giả ngay từ khi phim mới lên sóng.

Thực tế, trước khi Ngọc minh trà cốt ra mắt khán giả không tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Cổ Lực Na Trát. Dù có khí chất ngôi sao và luôn nằm trong top các mỹ nhân đẹp nhất, Na Trát vẫn bị đánh giá kém về khả năng diễn xuất. Vì không kiểm soát tốt biểu cảm, khi đóng phim cô thường bị chê kém sắc hơn ngoài đời thực.

Tuy nhiên, Ngọc minh trà cốt lại là dự án giúp vẻ đẹp của Cổ Lực Na Trát phát huy ở mức cao nhất. Ê-kíp sản xuất phim đã lựa chọn các góc quay, ánh sáng tốt tôn lên vẻ đẹp nổi bật của mỹ nhân Tân Cương. Trong Vinh phủ có nhiều người đẹp, nhưng ai đứng cạnh đại tiểu thư Vinh Thiện Bảo cũng bị lu mờ. Vóc dáng cao ráo thon thả, làn da trắng nổi bật, gương mặt nhỏ tinh xảo của nữ diễn viên được đạo diễn khai thác trọn vẹn.

Nhiều khán giả bình luận thực tế kịch bản của Ngọc minh trà cốt vẫn còn nhiều điểm yếu, nhưng người xem vẫn theo dõi bộ phim vì muốn ngắm nhìn dung nhan của Cổ Lực Na Trát. Cô hoàn toàn phù hợp với các mỹ từ mà dàn nhân vật trong phim dùng để ca ngợi Vinh Thiện Bảo. Vẻ đẹp của đại tiểu thư thực sự có sức mạnh khiến cho kẻ một lòng muốn đi tu cũng phải si mê.

Không những vậy, trong Ngọc minh trà cốt , diễn xuất của Cổ Lực Na Trát cũng được đánh giá có tiến bộ, có hồn hơn hẳn những tác phẩm trước đó. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Vinh Thiện Bảo là vai diễn có sức hút nhất trong sự nghiệp của Cổ Lực Na Trát, nơi sắc đẹp và khí chất của cô được tôn vinh trọn vẹn.

Theo Sina , Cổ Lực Na Trát thực tế có khởi đầu thuận lợi. Nữ diễn viên nổi tiếng từ khi còn niên thiếu. Năm 15 tuổi, người đẹp giành giải "Hoa khôi của tộc Duy Ngô Nhĩ". Khi thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Na Trát cũng được đánh giá là "thí sinh đẹp nhất". Nhờ đó, ngay từ năm đầu học diễn xuất, Cổ Lực Na Trát đã được mời đóng phim. Cổ Lực Na Trát được công ty quản lý Đường Nhân dốc lòng lăng xê, tham gia bom tấn cổ trang Hiên Viên kiếm: Thiên chi ngân (2012) với vai Tiểu Tuyết thanh lệ thoát tục. Ngay từ vai diễn đầu tay, Cổ Lực Na Trát đã nổi tiếng với khán giả nhờ vẻ đẹp nổi trội.

Sau này, Cổ Lực Na Trát được mời tham gia nhiều dự án, do diễn xuất không có nhiều tiến bộ, cô bị đánh giá là bình hoa di động trên màn ảnh Hoa ngữ. Sự nghiệp của nữ diễn viên đang trên đà xuống dốc thì cô nhận được dự án Ngọc minh trà cốt từ biên kịch Vu Chính. Bộ phim là cứu cánh cho danh tiếng và con đường diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương.

Người hâm mộ kỳ vọng với danh tiếng tốt từ Ngọc minh trà cốt , Cổ Lực Na Trát tìm được nhiều dự án phù hợp hơn trong tương lai. Sắp tới, khán giả gặp lại Cổ Lực Na Trát trong dự án Khoảnh khắc cuộc sống .