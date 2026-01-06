Cô dâu 10X tái hiện đám cưới miền Tây của bố mẹ hơn 30 năm trước

Chúc Bình cho biết, từ nhỏ cô đã quen thuộc với cuốn album ảnh cưới của cha mẹ. Hình ảnh mẹ diện những bộ váy cưới màu sắc sặc sỡ, phong cách trang điểm đậm nét của thập niên trước cùng khung cảnh rước dâu ở "miệt sông nước" đã in sâu trong ký ức.

"Càng lớn, tôi càng muốn sống gần hơn với những gì thuộc về ký ức của thế hệ trước nên tôi muốn lưu lại hình ảnh ấy cho ngày trọng đại", cô nói.

Vợ chồng Chúc Bình trong ngày đính hôn (phải) và ảnh cưới cha mẹ hơn 30 năm trước. Ảnh: NVCC

Ý tưởng nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình, đặc biệt là chú rể Ngô Thái Tài, 26 tuổi, quê TP HCM.

"Anh ấy tò mò lắm, vì chưa từng thấy lễ ăn hỏi kiểu miền Tây. Khi thấy tôi bước ra trong áo dài truyền thống, anh chỉ khen 'đẹp quá' rồi cứ nhìn mãi", cô dâu 26 tuổi kể.

Chúc Bình dành bảy tháng chuẩn bị đám hỏi, lên kế hoạch chi tiết và làm việc với đơn vị trang trí để tái hiện không gian xưa. Từ khâu chọn tông màu áo cưới, kiểu trang điểm đến cách bày biện không gian, tất cả đều giữ nét mộc mạc, gần gũi.

Lễ ăn hỏi được trang trí bằng lá dừa, hoa tươi, cùng những vật dụng quen thuộc như bàn tre, đèn dầu, ấm trà, máy may cũ. Hai cây chuối trổ buồng được dựng làm cổng hoa, trở thành góc "check-in" được khách mời thích thú.

"Ngày xưa, cha mẹ tôi chỉ dùng lá dừa, đủng đỉnh để trang trí. Nay tôi thêm chút hoa tươi để tạo sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại", Bình nói.

Cổng cưới của Chúc Bình. Ảnh: NVCC.

Khó khăn lớn nhất của Chúc Bình là tìm trang phục phù hợp với bối cảnh mà vẫn hợp thời. Cô dành nhiều tuần tìm kiếm, đặt may để chọn được bộ áo dài và đồ cưới tương tự mẹ ngày xưa nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại. "Khi nhận được bộ áo dài, tôi vừa xúc động vừa háo hức, cứ ngắm mãi không rời", cô nói.

Với Chúc Bình, giây phút thiêng liêng nhất là khi thắp đèn và làm lễ gia tiên. Trong làn khói trầm, cô cảm nhận rõ sự lắng lại trong lòng, như thể đang được ông bà tổ tiên chứng giám và gửi gắm lời chúc phúc cho đôi trẻ.

Bình kể, cha mẹ cô vốn là người ít bộc lộ cảm xúc, nhưng khi nhìn con gái khoác áo dài cúi lạy gia tiên, họ mỉm cười mãn nguyện. "Tôi tin đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ", cô nói.

Khó khăn nhất với cô dâu là tìm trang phục phù hợp với bối cảnh mà vẫn hợp thời. Ảnh: NVCC.

Đám hỏi của Chúc Bình chỉ có khoảng 40 khách mời là người thân, bạn bè thân thiết nhưng bất ngờ "gây sốt" trên mạng xã hội. Video về khoảnh khắc ấn tượng trong buổi lễ hiện thu hút hơn một triệu lượt xem trên TikTok, nhận về nhiều lời khen và chúc phúc. "Cả gia đình đều bất ngờ trước hiệu ứng tích cực", Bình nói.

Với cô dâu 26 tuổi, lễ hỏi không chỉ là ngày nên duyên mà còn là dịp để nói lời biết ơn với những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình.