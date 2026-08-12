Mbappé hôn bạn gái trên du thuyền

Sau World Cup 2026, đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappé đang dành trọn thời gian đi du lịch, mua sắm cùng bạn gái người Tây Ban Nha - Ester Exposito. Cặp sao được bắt gặp tại Ibiza, Tây Ban Nha.

Cặp sao thoải mái thể hiện tình cảm trong chuyến nghỉ dưỡng ở Ibiza.

Theo Just Jared, chuyến nghỉ dưỡng còn có diễn viên Sergio Momo - bạn diễn của Ester trong phim Elite. Sergio được trông thấy chụp ảnh cho Ester trong bộ bikini trắng khoe vóc dáng gợi cảm ở mạn thuyền.

Sergio Momo giúp Ester Expósito chụp hình trên du thuyền.

Dù chưa một lần công khai chuyện tình cảm, diễn viên Ester Expósito và cầu thủ tuyển Pháp Kylian Mbappe nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Cả hai từng hạn chế để lộ những khoảnh khắc thân mật trước công chúng và luôn giữ khoảng cách nhất định với truyền thông.

Tin đồn Mbappé hẹn hò Ester Expósito bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2026. Kể từ đó, hai người liên tục được bắt gặp trong những chuyến đi và những địa điểm khác nhau.

Nữ diễn viên người Tây Ban Nha diện bộ bikini trắng khoe hình thể săn chắc, gợi cảm.

Gần đây, cặp sao được bắt gặp du ngoạn ngoài khơi đảo Sardinia, Italy. Trong lúc cùng bạn gái tận hưởng buổi chèo SUP trên biển hôm 28/7, Kylian Mbappé đã mất thăng bằng khiến cả hai cùng ngã xuống nước. Loạt ảnh nhanh chóng viral mạng xã hội, khiến người hâm mộ thích thú.

Ester Expósito sinh năm 2000, nổi tiếng qua series Élite của Netflix, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ. Sự nghiệp diễn xuất cùng các hợp đồng quảng bá giúp cô có khối tài sản ước tính 8 triệu USD. Ở tuổi 26, Ester Expósito là một trong những ngôi sao Tây Ban Nha có lượng người theo dõi lớn bậc nhất trên Instagram với hơn 24 triệu followers.

Mbappé sinh năm 1998, hiện là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, tạp chí Sports Illustrated xếp anh ở vị trí thứ hai trong danh sách những ngôi sao đáng chú ý nhất tại mùa giải. Thủ quân tuyển Pháp được xem là ứng viên số một cho danh hiệu Quả Bóng Vàng World Cup năm nay.

Mbappé và viên Ester Expósito tận hưởng buổi chèo SUP trên biển hôm 28/7 ngoài khơi đảo Sardinia, Italy.

Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha - quê hương của bạn gái - trong trận đấu đúng ngày Quốc khánh Pháp đã khép lại giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Mbappé và đồng đội.

Dù không thể giúp tuyển Pháp giành huy chương đồng trên sân Hard Rock (Miami) sau thất bại trước Anh với tỷ số 4-6, Mbappe vẫn có một trận tranh hạng ba đáng nhớ khi ghi hai bàn ở các phút 48 và 66. Hai pha lập công này giúp tiền đạo 28 tuổi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 22, chính thức vượt kỷ lục 21 bàn do Lionel Messi nắm giữ. Hiệu suất ghi 22 bàn trong 22 trận qua ba kỳ World Cup 2018, 2022 và 2026 (trung bình một bàn mỗi trận) của chân sút người Pháp khiến kỷ lục càng thêm ấn tượng. Mbappe cũng khép lại World Cup 2026 với 10 bàn thắng, vượt thành tích 8 bàn của Messi.