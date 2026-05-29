Tôi bị gia đình chồng chê lười vì không dậy sớm

Vợ chồng tôi có hai con. Bé lớn sắp vào lớp 1, bé thứ hai mới 10 tháng tuổi. Mẹ chồng sống cùng và phụ giúp chăm cháu, nên nhiều người nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi nhàn. Nhưng trong nhà, tôi luôn có cảm giác mình là người bị đánh giá lười biếng, không biết điều, nhất là chuyện buổi sáng không dậy sớm như mẹ chồng và chồng mong muốn.

Hàng ngày, mẹ dậy sớm đi tập thể dục rồi về chuẩn bị bữa sáng. Nhà tôi ăn uống đơn giản, hôm thì cơm nguội, hôm luộc khoai hoặc ăn qua loa. Bà cũng quét dọn nhà cửa, chuẩn bị sẵn rau cho bữa trưa. Bữa trưa thường chỉ có rau luộc, canh đơn giản, trứng rán hoặc thức ăn từ hôm trước hâm lại.

Bữa tối nhà tôi nấu đầy đủ hơn nhưng cũng hay làm đồ ăn sẵn cho hai ngày, như kho cá hoặc thịt. Chồng và mẹ chồng thích nấu một lần cho tiện.

Sau khi xong việc nhà buổi sáng, nếu không có việc gì, mẹ thường nằm xem điện thoại hoặc ngủ. Chồng tôi cũng dậy sớm nhưng gần như không làm gì thêm. Anh đi làm khoảng 7h sáng, chiều 5h30 đón con lớn về.

Điều khiến tôi áp lực là cả chồng và mẹ đều muốn tôi dậy sớm. Họ nói phụ nữ nên dậy sớm cho quen, rồi dọn dẹp linh tinh trong nhà. Còn tôi, vì bé thứ hai vẫn bú mẹ nên thường ngủ theo con đến khoảng 6h30-7h, có hôm muộn hơn. Công việc của tôi bắt đầu lúc 8h30 nhưng sếp thông cảm tôi nuôi con nhỏ nên thường cho đến muộn sau đó ở lại làm bù buổi chiều.

Tôi vẫn còn chế độ thai sản nên buổi trưa khoảng 2h được về nhà cho bé bú, chơi với con một lát rồi ru bé ngủ. Gần như tôi không ngủ trưa vì khi con ngủ xong cũng đến giờ tôi phải quay lại công ty.

Tôi cũng tự hỏi có phải mình đang quá vô tâm không. Mẹ chồng đúng là có phụ chăm cháu, nấu ăn và quét dọn. Chồng cũng đi làm, chiều đón con, tối phụ nấu cơm. Nhưng tôi cũng đi làm cả ngày, vẫn chăm con nhỏ đang bú mẹ, trưa chạy về cho con bú, tối rửa bát, dọn nhà, kèm con học.

Tôi muốn hỏi mọi người, trong hoàn cảnh này, tôi là người không biết điều, hay chồng và nhà chồng đang quá khắt khe với tôi?