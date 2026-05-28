Mẹ 19 năm bám trụ sạp trái cây chờ ngày đoàn tụ con mất tích

Gia đình cho hay Sun Haoqiang bị bắt cóc năm 2007 khi mới hơn 6 tuổi, sau đó được một gia đình ở Phúc Kiến nuôi dưỡng. Mới đây, nhờ giám định ADN, anh mới tìm lại được người thân ruột thịt.

Bà Zuo nói, Haoqiang vốn thông minh, nhanh nhẹn từ nhỏ. Những năm đầu đời, cậu theo bố mẹ sinh sống ở Phúc Kiến, đến năm 3 tuổi mới về quê tại huyện Kim Sa, tỉnh Quý Châu. Khi Haoqiang lên 6 tuổi, cả gia đình chuyển tới Quý Dương lập nghiệp bằng nghề bán trái cây, lạc và các loại hạt.

Ngày 28/1/2007, trong kỳ nghỉ lễ, Sun Haoqiang ra chơi gần nhà rồi mất tích. Sự biến mất của con trai khiến cuộc sống của bà Zuo rẽ sang hướng khác. Sau nửa năm rong ruổi tìm con nhưng không có kết quả, bà quyết định ly hôn và từ đó sống một mình suốt 19 năm, lặng lẽ mưu sinh bằng sạp trái cây nhỏ.

Với hy vọng con trai một ngày nào đó sẽ quay về tìm mình, bà Zuo suốt nhiều năm vẫn bám trụ ở nơi cũ, không chuyển nhà, cũng không đổi chỗ bán hàng vì sợ bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ.

"Đây là nơi con tôi quen thuộc nhất khi còn nhỏ. Tôi sợ nếu con trở về sẽ không tìm thấy mẹ", bà nói.

Bà Zuo Jing (trái) khóc nức nở khi đoàn tụ con trai sau 19 năm. Ảnh: Jiang Long/Red Star News

Ngày 22/8/2013, các tình nguyện viên của tổ chức Baby Come Home đã đăng thông tin tìm kiếm Sun Haoqiang giúp Zuo Jing, đồng thời hướng dẫn bà tới cơ quan công an địa phương lấy mẫu máu phục vụ xét nghiệm ADN. Khi đó, chỉ có mẫu của người mẹ được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Đến năm 2018, các tình nguyện viên tiếp tục hỗ trợ bà Zuo và chồng cũ hoàn tất việc lấy mẫu ADN của cả hai vợ chồng, và dữ liệu được cập nhật vào hệ thống từ tháng 8 cùng năm.

Năm 2024, ADN của bố mẹ Sun Haoqiang được đối chiếu trùng khớp với một người đàn ông họ Xiao ở tỉnh Phúc Kiến. Tuy nhiên, người này sau đó mất liên lạc, khiến quá trình tìm thân nhân rơi vào bế tắc.

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 3/2026. Trong một buổi đoàn tụ của gia đình có con bị bắt cóc tại quận Bạch Vân, thành phố Quý Dương, cảnh sát địa phương đã nhắc đến trường hợp của Xiao và nhanh chóng phối hợp với các tình nguyện viên ở Phúc Kiến để liên hệ với anh. Sau nhiều lần kiên nhẫn thuyết phục, Xiao dần gỡ bỏ sự dè chừng và đồng ý lấy mẫu máu để xét nghiệm lại.

Ngày 11/4/2026, các tình nguyện viên hỗ trợ Xiao hoàn tất việc lấy mẫu ADN. Đến ngày 22/4, kết quả xét nghiệm xác nhận Xiao chính là Sun Haoqiang - cậu bé mất tích suốt 19 năm.

Haoqiang cho biết anh lớn lên tại Phúc Kiến và từ khi hơn 10 tuổi đã biết mình không phải con ruột của bố mẹ nuôi. Ý định tìm gia đình ruột thịt nhen nhóm từ sớm nhưng vì điều kiện hạn chế nên anh chưa thể thực hiện.

Tháng 4/2026, khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo kết quả ADN trùng khớp, anh vẫn không dám tin là sự thật. Haoqiang nói anh chỉ nhớ mang máng gia đình từng bán trái cây, còn tên của bố mẹ ruột thì không còn nhớ rõ.

Trước ngày nhận lại người thân, Sun Haoqiang từng nhiều lần giằng co tâm lý vì lo không biết phải nói với bố mẹ nuôi thế nào. Tuy nhiên, sau khi thẳng thắn chia sẻ, bố mẹ nuôi đã ủng hộ anh trở về quê nhận lại gia đình. Anh quyết định gặp mẹ trước, rồi sau đó mới gặp bố.