Thủy cung, sân trượt băng chật kín người tránh nóng

Ngày 26/5, Thủy cung Lotte Mall Tây Hồ đã đón khoảng 1.200 khách, tăng khoảng 20% so với bình thường. Các khu vực biểu diễn nàng tiên cá và chim cánh cụt tập trung đông đúc người xem. Hai ngày trước đó, đơn vị đón tổng cộng khoảng 6.000 người.

Khi nền nhiệt Hà Nội tăng cao trùng dịp học sinh bắt đầu nghỉ hè, các gia đình và người trẻ ưu tiên tìm đến những địa điểm vui chơi mát mẻ trong trung tâm thương mại để tránh nắng.

Chị Hồ Ngọc Minh Anh, chuyên viên vận hành Thủy cung Lotte World Hà Nội cho biết nhu cầu tìm không gian vui chơi trong nhà tăng cao trong đợt nắng nóng, thể hiện qua lượng khách đổ về đông đúc ngay cả các ngày trong tuần. Khung giờ cao điểm thường từ 10h đến 16h, thời điểm ngoài trời nắng gắt nhất.

Khách hàng chủ yếu là gia đình có con nhỏ, học sinh, sinh viên kết hợp tránh nóng với khám phá, trải nghiệm giáo dục.

Đến thủ đô du lịch đúng dịp thời tiết oi bức, chị Ngọc Ánh, 30 tuổi, ở TP HCM cùng chồng và hai con phải nán lại thủy cung từ 11h đến 16h để đợi nắng bớt gay gắt.

Sáng 26/5, vợ chồng chị Mai Ngọc, 25 tuổi, từ Hưng Yên đưa con trai hai tuổi đến thủy cung chơi. Họ mang theo quạt tích điện có thể chạy tối đa 20 tiếng để làm mát cho con. "Dù vào không gian điều hòa, tôi vẫn chuẩn bị thêm dụng cụ làm mát phòng khi chỗ đông người bí bách", chị Ngọc nói.

Đại diện thủy cung cho biết đã tăng cường hệ thống điều hòa, vận hành sớm 30 phút trước giờ mở cửa để phục vụ khách đến vui chơi, tránh nắng nóng.

Ngoài khu vực vui chơi, nhiều học sinh, sinh viên và người lao động tận dụng không gian chung của trung tâm thương mại ở Tây Hồ để làm việc.

Một nữ sinh viên ở phường Giảng Võ bắt xe buýt đến đây, gọi chai nước để có chỗ ngồi cắm sạc máy tính nhằm tiết kiệm tiền điện phòng trọ. "Những ngày nắng đỉnh điểm, tôi mang theo đồ ăn nhẹ và ngồi làm việc tại đây đến tối", nữ sinh kể.

Không chỉ hàng quán, các khu vực ghế dừng chân dọc hành lang trung tâm thương mại cũng chật kín khách đến nghỉ ngơi.

Tại một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, khu vực sân trượt băng rộng 3.000 m2 thu hút đông đảo người dân đến "trốn nóng". Địa điểm này bất ngờ nổi tiếng trở lại trên mạng xã hội từ giữa tháng 5.

Lúc 19h, trên sân có khoảng 70 người vui chơi, đa phần là người trẻ. Ngoài số ít trượt chuyên nghiệp, phần lớn khách đều mới tập, buộc phải sử dụng các dụng cụ hỗ trợ để làm quen với mặt băng.

Hồng Ngọc, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Ngoại ngữ cùng nhóm 10 người bạn đến sân trượt băng sau lễ bế giảng. "Nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến sân băng trở thành địa điểm giải nhiệt và vận động lý tưởng nhất", Ngọc chia sẻ.

Các nhà hàng, quán ăn liền kề sân trượt băng cũng tập trung đông khách hơn. Nhân viên một quán đồ chiên rán cho biết khách đa phần là các gia đình đi theo đoàn, vui chơi xong dùng bữa tại chỗ nhằm hạn chế di chuyển ra ngoài. "Xu hướng này thể hiện rõ nhất vào dịp cuối tuần và những ngày nắng nóng gia tăng gần đây", nam nhân viên nhận định.

Miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 5 (bắt đầu từ 23/5). Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ghi nhận mức nhiệt gay gắt, cao nhất phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ.

Do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây cùng gió phơn, đây là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất tháng 5 tính từ năm 2021 đến nay.