Tiến sĩ 9X người Việt thông báo rời phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới: Thành tích "khủng" ra sao?

Tiến sĩ Việt rời OpenAI - một phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ

Chia sẻ mới đây được cho là của TS Phạm Hy Hiếu trên mạng xã hội X đang thu hút quan tâm của dư luận. Bài chia sẻ với thông báo rời bỏ phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới vì tình trạng kiệt sức và suy giảm sức khỏe tâm thần nghiêm trọng.

Cụ thể, thông báo cho biết đây là “quyết định khó khăn nhất” trong sự nghiệp. Anh mô tả quãng thời gian làm việc tại các phòng thí nghiệm AI là “trải nghiệm chỉ có một lần trong đời”, nơi anh được cộng tác với “những con người tuyệt vời nhất”, cùng tham gia xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng tạo ra thay đổi lớn cho xã hội. Tuy nhiên, phía sau niềm tự hào nghề nghiệp là cường độ làm việc cực cao.

TS Phạm Hy Hiếu. Ảnh: ĐHQGTP.HCM

TS Hiếu thẳng thắn thừa nhận mình đã rơi vào trạng thái kiệt sức toàn diện, cả thể chất lẫn tinh thần. Những cảnh báo về sức khỏe tâm thần mà trước đây anh từng coi nhẹ, nay trở thành “thực tế khốn khổ, đáng sợ và nguy hiểm”.

"Tôi không thể tin có ngày mình phải nói ra điều này”, anh viết, đồng thời cho biết sẽ tạm dừng làm việc tại các phòng thí nghiệm AI hàng đầu, đưa gia đình trở về Việt Nam để điều trị, hồi phục và tìm kiếm một hướng đi mới.

Chân dung TS Phạm Hy Hiếu – Từ thần đồng toán học đến nhà khoa học AI hàng đầu

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM, TS Phạm Hy Hiếu (33 tuổi) là nhà khoa học có chuyên môn cao trong lĩnh vực học máy và ngôn ngữ học tính toán.

Anh từng là học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, đại diện Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế (IMO) năm 2009. Năm 2011, Hiếu được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ chấp nhận cấp học bổng toàn phần, trước khi lựa chọn theo học ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Stanford.

Năm 2015, anh tốt nghiệp Stanford loại Giỏi (Honors) và được trao Giải thưởng Ben Wegbreit cho luận văn danh dự xuất sắc nhất. Ngay khi ra trường, Hiếu nhận được lời mời làm việc đồng thời từ Microsoft, Facebook và Google và lựa chọn Google Brain – nơi anh từng bị từ chối trong lần ứng tuyển đầu tiên năm 2012.

Từ năm 2017 đến 2021, Hiếu theo học chương trình tiến sĩ ngành Học máy và Ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Carnegie Mellon, cụ thể tại Language Technologies Institute (LTI). Anh là nghiên cứu sinh đầu tiên được Google Brain tài trợ toàn bộ học phí và hạ tầng tính toán, vừa học tiến sĩ vừa làm nghiên cứu trong môi trường công nghiệp.

Năm 2020, anh được vinh danh trong danh sách 30 Under 30 của Forbes Vietnam.

Năm 29 tuổi, TS Hiếu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, công bố thêm nhiều bài báo khoa học uy tín quốc tế, với hàng nghìn lượt trích dẫn. Một trong những nghiên cứu ứng dụng của anh giúp Google giảm chi phí huấn luyện các mô hình AI xuống hàng nghìn lần, hạn chế phụ thuộc vào siêu máy tính và hạ tầng phần cứng đắt đỏ.

Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục làm việc tại Google Brain, sau đó chuyển sang Augment Computing – nơi anh góp phần quan trọng đưa startup này đạt mức định giá 1 tỷ USD. Từ tháng 8/2024, anh gia nhập xAI, công ty AI do Elon Musk sáng lập, tham gia tối ưu hóa nhân attention cho mô hình Grok-3 – được Elon Musk gọi là “AI thông minh nhất Trái Đất”.

TS Phạm Hy Hiếu: Giảng viên thỉnh giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM

Song song với sự nghiệp quốc tế, TS Phạm Hy Hiếu vẫn duy trì kết nối học thuật với Việt Nam. Anh là một trong 16 giáo sư thỉnh giảng đầu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM, với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu AI tiên tiến, đồng thời lắng nghe các bài toán thực tiễn của Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

TS Hiếu đã chia sẻ, anh đã gặp và nghe Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM chia sẻ về chương trình giáo sư thỉnh giảng. Anh đánh giá đây là vị trí thú vị trong giới hàn lâm, tạo điều kiện cho nhiều người có thể đóng góp cho các trường đại học mà không tạo ra các ràng buộc khó khăn, như phải gây quỹ nghiên cứu hay phải tham gia giảng dạy.

Ngoài ra, chương trình giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP.HCM còn cho phép các giáo sư thỉnh giảng cộng tác trong khi sống và làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, anh quyết định tham gia.

Trở thành giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP.HCM, với chuyên ngành về kiến trúc và phần cứng AI, TS Hiếu chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc của mình với các bạn giảng viên, sinh viên của trường cũng như lắng nghe từ họ những vấn đề thực tiễn trong môi trường AI của Việt Nam. Cụ thể, anh muốn tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với các hướng nghiên cứu mới nhất và mang tính thực tiễn nhất trong AI.

Học vấn nổi bật của TS Phạm Hy Hiếu:- Nhận bằng Tiến sĩ (PhD) ngành Học máy và Ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ) (2017–2021)- Là sinh viên đầu tiên được Google Brain tài trợ toàn bộ học phí và hạ tầng tính toán tại Carnegie Mellon.- Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) (2011–2015), được trao Giải thưởng Ben Wegbreit dành cho luận văn danh dự xuất sắc nhất.- Thông thạo 5 ngoại ngữ.Kinh nghiệm làm việc ấn tượng:- Hiện là thành viên kỹ thuật tại xAI (từ tháng 8/2024), tham gia tối ưu hóa nhân attention cho mô hình Grok-3.- Từng là nhà nghiên cứu tại Công ty Augment Computing (3/2023–7/2024), góp phần quan trọng đưa công ty từ giai đoạn khởi nghiệp đạt mức định giá 1 tỷ đô la Mỹ.- Công tác tại Google Brain (4/2020–3/2023) với vai trò nhà nghiên cứu.- Giữ vị trí Phó Giáo sư kiêm nhiệm tại Khoa Kỹ thuật Điện, Đại học Quốc gia Singapore (4/2021–3/2023).