Tiến sĩ 15 tuổi muốn giúp con người 'bất tử'

Cuối tháng 11, Laurent Simons trở thành tâm điểm chú ý của giới hàn lâm toàn cầu khi nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 15. Luận án về "Polaron Bose trong chất siêu lỏng và siêu rắn" của cậu đạt kết quả xuất sắc. Đây là cột mốc mới nhất trong hành trình học tập thần tốc của cậu bé có chỉ số IQ 145.

Laurent Simons vừa nhận bằng Tiến sĩ Vật lý cuối tháng 11/2025 tại Bỉ. Ảnh: Alexander Simons

Khác với bạn bè đồng trang lứa mê game hay bóng đá, Laurent bị ám ảnh bởi mục tiêu giúp con người bất tử. Tân tiến sĩ muốn thay thế các bộ phận sinh học hỏng hóc bằng máy móc cơ khí.

"Tôi muốn tạo ra những 'siêu nhân'. Đây là mảnh ghép đầu tiên trong mục tiêu lớn của đời tôi", Laurent nói và cho biết sẽ tập trung nghiên cứu sự kết hợp giữa vật lý lượng tử, y khoa và AI để hiện thực hóa tham vọng này.

Tài năng của Laurent bộc lộ từ nhỏ. Ông bà là những người đầu tiên phát hiện tố chất đặc biệt của Laurent. Ban đầu cha mẹ cậu hoài nghi, nhưng các giáo viên xác nhận.

Cậu hoàn thành tiểu học lúc sáu tuổi, tốt nghiệp trung học sau đó hai năm. Năm 2021, Laurent là người đầu tiên tại Bỉ lấy bằng Cử nhân Vật lý ở tuổi 11 và nhận bằng Thạc sĩ một năm sau đó.

Ông Sjoerd Hulshof, Giám đốc đào tạo tại Đại học Công nghệ Eindhoven (TUE), ví cậu học trò cũ như "miếng bọt biển", tiếp thu kiến thức tức thì. Dù thường xuyên được so sánh với Albert Einstein, Laurent không hào hứng. Cậu thần tượng Nikola Tesla - kỹ sư điện người Mỹ gốc Serbia - và khẳng định bản thân là duy nhất.

Laurent Simons chụp cùng bố mẹ tại nhà riêng tại Bỉ năm 2021. Ảnh: Justin Stares

Gia đình Simons thừa nhận không có bí quyết giáo dục đặc biệt. Sự xuất sắc đến từ tố chất thiên bẩm và môi trường cho phép học vượt cấp. Tuy nhiên, bà Lydia (35 tuổi) và ông Alexander (42 tuổi) luôn cố gắng giữ cân bằng để con không đánh mất tuổi thơ. Năm 2019, họ từng cho Laurent thôi học tại một trường đại học khi thấy áp lực quá lớn.

"Chúng tôi không muốn thằng bé quá nghiêm túc", ông Alexander nói.

Rời phòng thí nghiệm, Laurent trở về đúng lứa tuổi 15. Cậu thích xem phim Marvel, chơi với chú chó Sammy và không bao giờ bàn chuyện khoa học với bạn bè. "Tôi thấy mình vui hơn những đứa trẻ khác vì không phải ngồi ở trường từ 8h sáng đến 5h chiều", cậu hài hước chia sẻ.

Sau khi nhận bằng Tiến sĩ, Laurent cùng gia đình chuyển đến Munich (Đức). Cậu lên kế hoạch theo đuổi tiếp bằng tiến sĩ y khoa tập trung vào trí tuệ nhân tạo.