6 nghề có thể bị AI thay thế trong hai năm tới

6 nghề gồm phiên dịch, biên dịch viên, sử gia, nhà văn, tiếp viên hàng không và trợ lý pháp lý được dự đoán là sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ làn sóng trí tuệ nhân tạo, theo nhận định của Geoffrey Hinton, nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực AI.

Geoffrey Hinton trong podcast "Nhật ký của một CEO". Ảnh cắt từ video

Hinton, 76 tuổi, từng làm việc hơn một thập kỷ tại Google và là người đặt nền móng cho các mô hình học sâu, cho rằng chỉ trong hai năm tới, phần lớn công việc "trí óc thông thường" sẽ được máy móc đảm nhiệm. "AI sẽ thay thế mọi người", ông nói trong podcast "Nhật ký của một CEO" do doanh nhân Steven Bartlett dẫn dắt. Ông lý giải, khi AI hỗ trợ con người làm việc nhanh và chính xác hơn, doanh nghiệp sẽ cần ít nhân sự hơn, dẫn tới nhiều vị trí bị xóa sổ.

Theo Hinton, những nghề đòi hỏi kỹ năng thủ công và tương tác trực tiếp như thợ sửa ống nước vẫn an toàn hơn, trong khi các công việc dựa vào xử lý ngôn ngữ, tài liệu hoặc dịch vụ khách hàng sẽ bị ảnh hưởng. "Trợ lý luật sư, trợ lý văn phòng... họ sẽ không còn cần thiết trong thời gian dài", ông nói.

Tiến sĩ Roman Yampolskiy, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Louisville (Mỹ), cũng đồng tình với Hinton. Ông cho rằng nhân loại đang tiến tới kỷ nguyên thất nghiệp hàng loạt do AI. "Không phải là liệu điều đó có xảy ra hay không, mà là bao lâu nữa bạn sẽ bị thay thế", ông nói trong cùng chương trình.

Báo cáo "Làm việc cùng AI" (Working with AI) do Microsoft công bố tháng 7 cũng cho ra kết quả tương tự. Lý do là bởi AI ngày càng tiến bộ trong xử lý ngôn ngữ và thông tin.

Dù vậy, nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ. Một người dùng Threads bình luận: "AI có thể dịch ngôn ngữ nhưng không thể hiểu và phân tích lịch sử như con người".

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đến năm 2030, khoảng 92 triệu việc làm trên toàn cầu có thể biến mất vì trí tuệ nhân tạo. Con số này cho thấy cuộc cách mạng AI không còn là dự báo xa vời, mà là thách thức mà người lao động cần chuẩn bị ngay từ bây giờ.

"Điều quan trọng nhất không phải là sợ hãi, mà là học cách thích nghi để cùng tồn tại với AI", Hinton nói.