Yêu từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai ‘chơi chiêu’ để chinh phục bác sĩ xinh đẹp

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Huỳnh Kim Bảo (kinh doanh thời trang ở TPHCM) và Phạm Hồ Thanh Thanh (bác sĩ da liễu ở TPHCM). Cặp đôi “trai tài – gái sắc” có mối duyên đầy thú vị.

Cặp đôi quen biết nhau trong một lần Thanh đưa bố đến cửa tiệm của Bảo để đặt may vest. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái này.

Nhan sắc của Thanh khiến Bảo choáng ngợp. Ảnh cắt từ clip

Thậm chí anh thừa nhận “trước giờ chưa từng gặp cô gái nào xinh như vậy”. Bảo kết bạn với Thanh trên mạng xã hội để có cơ hội trò chuyện nhiều hơn.

Thanh chia sẻ, cô thần tượng một ca sĩ. Lần đầu gặp gỡ, thấy ngoại hình của Bảo có nhiều nét giống với ca sĩ này nên cô khá ấn tượng. Tuy nhiên, vì thấy anh chàng khá “bóng bẩy” nên cô cho rằng anh thuộc giới LGBT.

Càng bất ngờ hơn, sau vài lần trò chuyện với Thanh, Bảo tự nhận mình là người đồng tính. Sau này Thanh mới biết, đó là “chiêu trò” của anh chàng để tiếp cận người mình thương dễ dàng hơn.

“Tôi nghĩ đôi bên là ‘tình chị em thân thiết’ nên không đề phòng, nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Anh ấy rủ tôi đi tập gym, đi ăn... tôi cũng nhận lời”, Thanh kể.

Bảo "dùng chiêu" để chinh phục được Thanh. Ảnh cắt từ clip

Bằng cách đó, Bảo thuận lợi làm thân với Thanh, dễ dàng hẹn đi ăn và có nhiều cơ hội trò chuyện hơn.

Về phía mình, khi tiếp xúc với Bảo nhiều hơn, Thanh dần nhận ra anh không phải người đồng tính. Cô dày công tìm hiểu trang cá nhân của anh, đọc tất cả những bài viết cũ trên đó để xác nhận điều mình hoài nghi.

Và đến lần gặp tiếp theo, Thanh khẳng định anh là “đàn ông đích thực”.

“Lần gặp đó, anh ấy nắm tay tôi, kéo tôi lại để hôn. Tôi cũng bị đứng hình”, Thanh nói.

Bảo chia sẻ thêm: “Tôi choáng ngợp vì cô ấy quá xinh. Tôi nghĩ, rất khó để chinh phục được cô gái xinh đẹp thế này. Tôi hoàn toàn không tự tin. Tôi cho rằng thay vì ‘tấn công’ trực diện thì nên đi đường vòng, việc tiếp cận sẽ dễ hơn”.

Cặp đôi chính thức hẹn hò sau thời gian ngắn quen nhau. Bốn tháng sau đó, Bảo mạnh dạn cầu hôn Thanh và nhận được cái gật đầu đồng ý. Hơn 1 năm sau, họ tổ chức đám cưới, nên duyên vợ chồng.

Thanh bật khóc nói lời cảm ơn chồng. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi đã có 2 con. Khác với nhiều cặp đôi thường trải qua giai đoạn “vỡ mộng” khi mới bước vào hôn nhân, Thanh lại thấy cuộc hôn nhân của mình rất thuận lợi.

Bảo là người chồng, người cha có trách nhiệm. Sau khi kết hôn, anh thay đổi rất nhiều để vun vén tổ ấm hạnh phúc. Bảo hạn chế tối đa những thú vui như nhậu nhẹt, vui chơi ở bar... để có thêm thời gian cho vợ con, gia đình.

Thanh cho hay, tật xấu lớn nhất của chồng là quá chỉn chu trong mọi việc, từ cách ăn mặc cho đến chăm con. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn có thể cân bằng được vấn đề này.

Tật xấu của Thanh là hay trễ giờ. Sau nhiều năm sống chung, dù rất nỗ lực nhưng Bảo vẫn chưa thể thay đổi được nhược điểm này của vợ.

Cuối chương trình, Bảo nắm tay vợ nhắn nhủ điều ngọt ngào: “Trong hành trình 6 năm qua đi cùng với em, anh đã có quãng thời gian thực sự hạnh phúc. Cảm ơn em đã dành cho anh tình cảm và những yêu thương”.

Thanh bật khóc đáp lại: “Em cảm ơn anh đã luôn bảo vệ và yêu thương em, để em không cần phải lớn.

Mọi người nghĩ em thành công nhưng em nghĩ, em sẽ không bao giờ thành công được nếu không có anh đứng phía sau ủng hộ. Anh là một trong những động lực để em đi nhiều hơn, làm nhiều hơn. Anh luôn cho em cảm giác tự tin rằng, em là người xinh đẹp nhất, giỏi nhất. Cảm ơn anh đã đến làm chồng của em”.