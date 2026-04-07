Nam sinh đội tuyển Olympic Toán quốc tế có tên rất hay, ai đọc cũng phải thốt lên "tên vận vào người"

Mới đây, Bộ GDĐT công bố kết quả chấm thi Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 ở các môn Tin học, Hóa học, Toán, Sinh học và Vật lí.

Trong danh sách này có một học sinh có tên rất ấn tượng. Đó là em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12 Toán 1, được tuyển chọn là thành viên đội tuyển Olympic Toán của Việt Nam, tham dự Kỳ thi Olymic Toán Quốc tế (IMO 2026)

Nam sinh Trần Đại Thành Danh (bên phải). Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu

Theo đó, em Trần Đại Thành Danh đạt tổng 36 điểm (ở 2 ngày thi), đứng vị trí thứ 3 trong các thí sinh được triệu tập tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia vòng 2 môn Toán.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2026 (lần thứ 67 của IMO) được dự kiến tổ chức từ ngày 15-21/7 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Danh sách học sinh nằm trong đội tuyển Olympic Toán của Việt Nam. Ảnh: CMH

Trước đó, Thành Danh đạt thứ hạng cao nhất tại Kỳ thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMO 2026). Kỳ thi diễn ra ngày 10/3, kéo dài 4 giờ, gồm 5 bài toán có độ khó tăng dần. Mỗi bài có thang điểm tối đa 7 điểm, tổng điểm tối đa của bài thi là 35 điểm.

Trần Đại Thành Danh đạt 27 điểm, dẫn đầu đoàn Việt Nam. Xếp sau là hai thí sinh Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, và Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, cùng đạt 25 điểm.

Thành Danh đạt nhiều thành tích cao với môn Toán. Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra cuối năm 2025, Trần Đại Thành Danh giành giải nhất môn Toán.

Trước đó, vào năm học 2024-2025, khi đang là học sinh lớp 11, em cũng đã giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.