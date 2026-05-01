Lớp trưởng xinh đẹp tốt nghiệp xuất sắc Ngoại thương, học bổng liên tiếp 6 kỳ

Vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương tháng 4/202với GPA 3.96/4.00, nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 2004 tại Thái Nguyên), sinh viên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế - gây chú ý khi sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật cùng nhiều trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực marketing và sáng tạo nội dung. (Ảnh: NVCC)

Trong thời gian học tại trường giai đoạn 2022–2026, Thu Hương giữ vai trò lớp trưởng lớp K61– Anh 3 – QTKD, đồng thời nhận học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Ngoại thương trong 6 kỳ liên tiếp. Năm học 2024–2025, cô đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và lọt Top 5 cuộc thi Affiliate Marketing Fizz-Up Challenge 2025 do Câu lạc bộ Ecom FTU tổ chức.

Chia sẻ về việc vừa học vừa tham gia nhiều hoạt động thực tế, Thu Hương cho biết: “Việc học ở đại học không chỉ dừng lại ở giảng đường". Em mong muốn trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau để biết mình thực sự thích điều gì. Đó là hành trình vô cùng nhiều màu sắc của em khi em vừa tham gia các cuộc thi sinh viên, các hoạt động ngoại khoá, vừa khám phá các sở thích của mình và vừa có những kinh nghiệm đi làm đầu tiên. "Những trải nghiệm thực tế trong doanh nghiệp giúp em hiểu rõ hơn cách kiến thức được vận dụng trong công việc", cô nói.

Bên cạnh thành tích học tập, Thu Hương cũng tham gia cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2024–2025, đồng thời là đồng tác giả công trình được đăng trong hai kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2025.

Song song với việc học, nữ sinh tích cực tích lũy kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp. Cô là Quản trị viên tập sự tại Doppelherz Việt Nam trong chương trình Management Trainee, phụ trách mảng Social Content. Trong thời gian này, nhiều chiến dịch truyền thông do cô tham gia sản xuất đạt lượng tiếp cận lớn trên mạng xã hội. Thu Hương cho rằng việc làm nội dung trong môi trường doanh nghiệp giúp cô hiểu rõ hơn cách marketing vận hành thực tế. “Khi bắt đầu làm nội dung, em nhận ra rằng sự sáng tạo cần đi cùng dữ liệu và khả năng phân tích xu hướng", cô nói.

Trước đó, Thu Hương từng thực tập marketing tại Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post), tham gia xây dựng kênh truyền thông TikTok của doanh nghiệp với hơn 260.000 người theo dõi, thu hút hàng triệu lượt xem.

Bên cạnh học tập và làm việc, Thu Hương còn xây dựng thương hiệu cá nhân các kênh mạng xã hội cá nhân chia sẻ về cuộc sống và kinh nghiệm học tập của sinh viên. Trang Facebook cá nhân của cô hiện có khoảng 40.000 người theo dõi, trong khi kênh TikTok thu hút khoảng gần 20.000 người theo dõi.

“Mạng xã hội với em không chỉ là nơi chia sẻ cuộc sống sinh viên, mà còn là cách để lan tỏa những kinh nghiệm học tập và góc nhìn tích cực tới các bạn trẻ,” Thu Hương chia sẻ.

Trước khi trở thành sinh viên Ngoại thương, Thu Hương từng học tại Trường THPT Lương Phú (Thái Nguyên) với điểm trung bình 9,7/10.

Trong ba năm THPT, cô đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt cấp Trung ương” 3 năm liên tiếp và là thí sinh nữ đầu tiên giành vòng nguyệt quế trong chương trình truyền hình kiến thức “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 21.

Theo Thu Hương, việc thử sức ở nhiều môi trường khác nhau là cách để sinh viên hiểu rõ bản thân và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

“Nếu bây giờ mình chưa biết mình thích gì và hợp với điều gì, hãy trải nghiệm. Mỗi trải nghiệm, dù nhỏ, đều giúp mình trưởng thành hơn và định hình rõ con đường nghề nghiệp sau này", cô nói.