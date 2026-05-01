Lén lút ngoại tình với vợ hàng xóm, cụ ông 74 tuổi nhận cái kết đắng lòng

Ngoại tình âm thầm và mâu thuẫn kéo dài

Vụ việc xảy ra tại huyện Manchakhiri, tỉnh Khon Kaen (Thái Lan), liên quan đến mối quan hệ ngoại tình giữa ông Thaksin (74 tuổi) và vợ của ông Pongjit (54 tuổi).

Theo người dân địa phương, mối quan hệ ngoại tình này không phải mới bắt đầu mà đã âm thầm diễn ra trong một thời gian.

Trước đó, ông Pongjit nhiều lần phát hiện dấu hiệu bất thường khi vợ mình thường xuyên qua lại với người hàng xóm.

Không chấp nhận việc bị phản bội, ông Pongjit đã trực tiếp cảnh báo cả hai phải chấm dứt mối quan hệ ngoại tình hoặc chuyển đi nơi khác sinh sống để tránh xung đột.

Dù đã nhiều lần bị nhắc nhở, ông Thaksin và người phụ nữ này vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ ngoại tình. Điều này khiến mâu thuẫn giữa hai người đàn ông ngày càng căng thẳng.

Theo một nhân chứng tên Sujittra (46 tuổi), giữa Pongjit và Thaksin từng xảy ra nhiều cuộc cãi vã gay gắt liên quan đến chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, mọi chuyện không được giải quyết dứt điểm mà âm ỉ kéo dài.

Ông Pongjit dùng súng bắn ông Thaksin ngay tại nhà riêng sau nhiều lần cảnh báo chấm dứt việc ngoại tình với vợ mình. Ảnh: Thethaiger

Nổ súng vì ghen tuông

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra khi ông Pongjit quyết định dùng súng bắn ông Thaksin ngay tại nhà riêng.

Thời điểm đó, ông Thaksin đang nấu ăn trong bếp và mở cửa sổ. Pongjit đã đứng bên ngoài và nổ súng xuyên qua cửa sổ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi bị bắn, ông Thaksin cố gắng chạy vào phòng tắm để ẩn náu, sau đó tìm cách sang nhà người thân gần đó cầu cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ và ghi nhận nhiều vết máu bên trong ngôi nhà.

Ông Thaksin hiện đang trong tình trạng nguy kịch và được cấp cứu tại bệnh viện Khon Kaen.

Trong khi đó, Pongjit đã đến cơ quan chức năng đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Người này cho biết mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi mối quan hệ ngoại tình giữa vợ và hàng xóm vẫn tiếp diễn bất chấp nhiều lần cảnh báo.

Hệ lụy đau lòng từ việc ngoại tình

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng từ ngoại tình khi mâu thuẫn tình cảm không được giải quyết đúng cách.

Từ một mối quan hệ ngoài luồng, sự việc đã leo thang thành bạo lực, để lại hậu quả nặng nề cho tất cả những người liên quan.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

5 kiểu ngoại tình phổ biến nhất hiện nay và những xu hướng mới đáng lo ngại

Ngoại tình không còn chỉ dừng lại ở chuyện thể xác. Trong xã hội hiện đại, ngoại tình đang biến đổi với nhiều hình thức tinh vi hơn, từ cảm xúc đến tài chính và cả thế giới ảo.

Ngoại tình thể xác là kiểu ngoại tình dễ nhận diện nhất, khi một người có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Ảnh minh họa

Ngoại tình cảm xúc: Nguy hiểm vì khó nhận ra

Ngoại tình cảm xúc là kiểu ngoại tình ngày càng phổ biến nhưng lại dễ bị xem nhẹ.

Người trong cuộc không có quan hệ thể xác, nhưng lại dành phần lớn sự quan tâm, chia sẻ và gắn bó tinh thần cho một người khác ngoài bạn đời.

Họ có thể nhắn tin mỗi ngày, tâm sự mọi chuyện vui buồn và dần thay thế vị trí cảm xúc của người bạn đời bằng người thứ ba.

Chính điều này khiến ngoại tình cảm xúc trở nên nguy hiểm, vì nó âm thầm phá vỡ sự gắn kết trong hôn nhân.

Ngoại tình thể xác: Hình thức "truyền thống" nhưng chưa bao giờ cũ

Ngoại tình thể xác là kiểu ngoại tình dễ nhận diện nhất, khi một người có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Đây vẫn là dạng phản bội phổ biến và gây tổn thương trực tiếp nhất.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, một số người lại có xu hướng biện minh cho ngoại tình thể xác nếu đó chỉ là "tình một đêm" và không liên quan đến cảm xúc. Dù vậy, hệ lụy của nó vẫn rất khó lường.

Ngoại tình vi mô: Những hành vi nhỏ nhưng tổn thương lớn

Ngoại tình vi mô là khái niệm mới, chỉ những hành vi tưởng chừng vô hại nhưng lại mang tính phản bội trong mối quan hệ.

Đó có thể là việc thường xuyên tương tác tình cảm với người khác trên mạng xã hội, giấu tin nhắn, hoặc duy trì sự thân mật mập mờ với một người đặc biệt.

Kiểu ngoại tình này không vượt qua ranh giới rõ ràng, nhưng lại tạo ra những "vết nứt" trong lòng tin, lâu dần có thể dẫn đến ngoại tình thực sự.

Ngoại tình tài chính: Phản bội âm thầm trong tiền bạc

Ngoại tình tài chính là một dạng ngoại tình ít được nhắc đến nhưng ngày càng phổ biến.

Nó xảy ra khi một người giấu giếm các vấn đề tiền bạc với bạn đời, như lập quỹ riêng, chi tiêu bí mật hoặc hỗ trợ tài chính cho người khác mà không minh bạch.

Dù không liên quan đến tình cảm trực tiếp, nhưng kiểu ngoại tình này làm xói mòn niềm tin – yếu tố cốt lõi của một mối quan hệ bền vững.

Ngoại tình ảo: Xu hướng mới trong thời đại công nghệ

Sự phát triển của công nghệ đã tạo ra một dạng ngoại tình hoàn toàn mới – ngoại tình ảo.

Nhiều người tìm kiếm sự đồng cảm và kết nối cảm xúc thông qua mạng xã hội, game, hoặc thậm chí là các chatbot trí tuệ nhân tạo như ChatGPT.

Dù không có sự tiếp xúc ngoài đời thực, nhưng cảm xúc mà người trong cuộc trải qua là thật. Điều này có thể khiến họ dần xa cách với bạn đời và sống nhiều hơn trong thế giới tưởng tượng.