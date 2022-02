Thủ môn U23 Việt Nam viết lời nhắn xúc động trên áo, mừng bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan

Thứ Tư, ngày 23/02/2022 10:16 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong trận gặp U23 Thái Lan thuộc khuôn khổ Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, khi đồng đội của mình làm rung lưới đội bạn, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của U23 Việt Nam đã ăn mừng bàn thắng bằng cách "khoe" những dòng chữ viết tay được ghi trên áo. Đọc nội dung của dòng thông điệp thì ai nấy đều xúc động.

Trước thềm diễn ra trận đấu, U23 Việt Nam kịp đón thêm 6 cầu thủ được tăng cường trong đó có 4 cầu thủ di chuyển bằng đường bộ và 2 cầu thủ di chuyển bằng đường hàng, tổng cộng có 16 người đăng ký trong danh sách thi đấu.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam thiếu vắng Dụng Quang Nho - đội trưởng của U23 Việt Nam trong trận đấu với Singapore do cầu thủ này đã nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, 4 chân sút có vai trò đá chính trong trận trước cũng không thể ra sân với lý do tương tự. Do thiếu hụt lực lượng và thể lực các cầu thủ bị suy giảm, HLV Đinh Thế Nam đã phải lựa chọn lối chơi chậm, chắc, đề cao phòng ngự bởi U23 Việt Nam chỉ cần một tỷ số hòa để giữ ngôi đầu bảng.

(Ảnh VFF)

Vào phút thứ 28 của trận đấu, từ chấm đá phạt chếch về phía góc phải, Nguyễn Trung Thành tung cú sút chân trái cực hiểm vào góc gần, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thua này, khiến Thái Lan phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Thực tế, đội bóng xứ chùa vàng chơi không quá tệ nhưng vẫn không ghi được bàn.

U23 Thái Lan bế tắc hoàn toàn trước cách chơi phòng ngự kín kẽ của U23 Việt Nam. Đội bóng xứ chùa Vàng kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Kết thúc trận đấu, chiến thắng thuộc về U23 Việt Nam với tỉ số 1-0.

Đáng chú ý, hình ảnh "gây bão" mạng xã hội trong trận đấu này chính là khoảnh khắc thủ môn Trịnh Xuân Hoàng ăn mừng bàn thắng của đồng đội bằng cách vén áo đấu để lộ dòng nhắn nhủ được ghi ở mặt trước của áo trong, với nội dung: "Sớm khỏe lại nhé đồng đội của tôi".

Thủ môn Xuân Hoàng gửi lời nhắn nhủ xúc động tới các đồng đội đang mắc COVID-19. (Ảnh: Minh Long)

Dòng chữ viết tay của thủ thành trẻ Đông Á Thanh Hoá tuy không quá chỉn chu, còn nguyên những vết chỉnh sửa nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành của anh dành cho những đồng đội hiện không thể ra sân do đang mắc COVID-19.

Nam thủ môn đăng bài "Cảm ơn" trên trang cá nhân sau khi kết thúc trận đấu đáng nhớ.

Theo đó, suất bắt chính mà thủ môn Xuân Hoàng có được ở trận này là do thủ môn Y Êli Niê mắc COVID-19 để lại. Trước đó, Xuân Hoàng chưa từng ra sân trong một trận đấu chính thức của U23 Việt Nam dù nhiều lần được triệu tập.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, tiền vệ Nguyễn Trung Thành - "người hùng" có pha đá phạt đẹp mắt ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan cũng nhắn nhủ tới đồng đội của mình: "Mong là các đồng đội hiện tại đang bị COVID-19 sẽ trở lại đội tuyển sớm nhất để mang về chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam".

Với tấm vé vào Bán kết, ĐT U23 Việt Nam sẽ có chưa đầy hai ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi bước vào màn so tài với U23 Đông Timor ở vòng Bán kết - Giải vô địch U23 Đông Nam Á vào lúc 19h00 tối ngày 24/2 tới. Cùng theo dõi để ủng hộ cho các chàng trai nước nhà bạn nhé!

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/thu-mon-u23-viet-nam-viet-loi-nhan-xuc-dong-tren-ao-mung-ban-than...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/thu-mon-u23-viet-nam-viet-loi-nhan-xuc-dong-tren-ao-mung-ban-thang-vao-luoi-u23-thai-lan-post1418250.tpo