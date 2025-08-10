Doãn Quốc Đam bị chê

Sau ồn ào quảng cáo sữa giả, làm chân mày phong thủy, Doãn Quốc Đam trở lại trong dự án mới mang tên Gió ngang khoảng trời xanh. Bộ phim là phiên bản Việt hóa từ siêu phẩm 30 chưa phải là hết.

Ngay khi công bố trailer tóm tắt, Gió ngang khoảng trời xanh thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh sự kỳ vọng, người xem tranh luận về màn hóa thân của các diễn viên Doãn Quốc Đam, Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool…

Một số ý kiến trong đó cho rằng Doãn Quốc Đam không phù hợp vai tổng tài dù năng lực diễn xuất của anh chẳng có gì phải bàn cãi.

Không đợi phim lên sóng, nam diễn viên lên tiếng giải thích. Anh cho biết ê-kíp Gió ngang khoảng trời xanh áp lực nhưng không bị ảnh hưởng bởi phiên bản Trung Quốc. Họ chỉ mượn tứ câu chuyện, không sao chép hoàn toàn bởi sự khác biệt văn hoá.

Tạo hình của Doãn Quốc Đam trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Theo Doãn Quốc Đam, đây không phải lần đầu anh làm phim mua kịch bản nước ngoài và khẳng định bản thân chưa từng xem trước bản gốc. Nam diễn viên dẫn chứng từ Người phán xử, Thương ngày nắng về, Độc đạo và hiện tại là Gió ngang khoảng trời xanh.

“Tôi vẫn cứ hồn nhiên vậy thôi. Tôi sẽ không làm những nhân vật bản sao của ai cả bởi như thế là sao chép, không lao động”, Doãn Quốc Đam.

Để minh chứng cho “tuyên ngôn cá nhân”, Doãn Quốc Đam kể câu chuyện tương tự khi anh làm vở báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên.

“NSND Lê Khanh quyết định dựng lại vở kịch kinh điển của Việt Nam Nghêu, sò, ốc, hến và cả lớp rủ nhau đi xem vở đó tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Mọi người rủ nhưng tôi từ chối bởi một lý do rất đơn giản, tôi không muốn bị ảnh hưởng và bắt chước lại các diễn viên đã làm thành công vai đó. Sau hơn một tháng tập luyện, cô và trò đã sử dụng những thủ pháp, kỹ thuật được tiếp nhận từ các chuyên gia nước ngoài sang giảng dạy tại trường vào thời điểm đó, kết hợp nguyên mẫu và văn hoá dân gian của Việt Nam để cho ra một phiên bản khác, rất mới mẻ, thành công”, Doãn Quốc Đam chia sẻ.

Doãn Quốc Đam thừa nhận anh thua kém về ngoại hình, vẻ điển trai, khí chất so với bản gốc do Lý Trạch Phong đóng. Tuy nhiên, anh tự tin mang đến phiên bản Việt có tính chất đại chúng, gần với đời sống.

“Tôi làm sao hài hoà chứ không áp đặt y nguyên để chỉ là cái bóng. So với bản gốc tôi không đẹp bằng về ngoại hình, vẻ điển trai và khí chất của họ, không giống với tính cách họ xây dựng nhưng phiên bản của mình là của mình dù về mặt cá nhân thì đuối. Để kiếm người toàn diện như thế, Việt Nam cũng không thiếu. Tuy nhiên đạo diễn chọn và tôi nhận dự án, tôi không xây dựng nhân vật mà nhiều người nghĩ là tổng tài. Tôi hướng đến thực tế hơn là xây dựng hình ảnh soái ca, tổng tài. Nếu nó có tệ thì ít nhất tôi thấy phép thử của mình sai và rút kinh nghiệm cho những dự án khác. Nếu không đúng như bản gốc thì tôi xin lỗi vì tôi không xem nên không biết. Và dù tôi có xem, tôi vẫn sẽ làm khác”, Doãn Quốc Đam bày tỏ.

Dưới phần bình luận, đa số ủng hộ quan điểm làm nghề của Doãn Quốc Đam, cho rằng đó là nét riêng giúp diễn xuất của anh khác biệt, không trùng lặp giữa các nhân vật. Tuy nhiên, có góp ý anh nên lắng nghe thêm nhận xét của khán giả để hoàn thiện hơn.

Doãn Quốc Đam sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh được mệnh danh là "tắc kè hoa" của màn ảnh Việt khi biến hóa qua nhiều dạng vai.

Doãn Quốc Đam từng gây ấn tượng khi tham gia các phim như Lặng yên dưới vực sâu, Người phán xử, Quỳnh búp bê, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Làng trong phố, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình, Mình yêu nhau bình yên thôi, Độc đạo... Ngoài ra, anh có bộ phim điện ảnh đầu tay Đào, Phở và Piano.

Tại lễ trao giải Cánh diều 2019, Doãn Quốc Đam nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc ở hạng mục Phim truyền hình nhờ vai Fedora trong phim Mê cung. Anh từng gây bất ngờ khi xin rút khỏi đề cử hạng mục Diễn viên nam ấn tượng ở VTV Awards 2024.