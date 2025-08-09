Nhạc hội Cảnh sát thế giới: 7 quốc gia biểu diễn quanh Hồ Hoàn Kiếm

Chương trình năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc và một đoàn trống hội của 7 quốc gia đến từ Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Ả rập Xê út và nước chủ nhà Việt Nam.

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 nhằm giao lưu âm nhạc - văn hóa giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc, con người và truyền thống lực lượng thực thi pháp luật.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng biểu trưng lưu niệm và hoa chúc mừng các đoàn nhạc, trống hội tham dự Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam.

Đoàn xe mô tô của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an Việt Nam.

Đoàn kỵ binh Công an nhân dân Việt Nam đi thành 2 khối xung quanh Hồ Gươm, sau đó tập kết, án ngữ 2 bên đường tại 4 điểm: Tượng đài Cảm Tử - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi - Bà Triệu - Hàng Trống.

Màn trống hội "Khát vọng tỏa sáng" với 1.000 sinh viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Đoàn nhạc Cảnh sát thủ đô Tokyo, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản.

Màn biểu diễn trống hội đặc sắc của đoàn Nhật Bản.

Tiếp đó là màn trình diễn của đoàn nhạc Công an Nhân dân Việt Nam - đoàn chủ nhà đăng cai tổ chức Nhạc hội với gần 120 nhạc công, diễn viên múa.

Đoàn nhạc Bộ Tình trạng khẩn cấp, Phòng thủ dân sự và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga.

Đoàn nhạc quân đội, Bộ Tham mưu Quân khu Siberia, Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga.

Đoàn Nghệ thuật Công an Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn nhạc Bộ Tư lệnh Hiến binh Vương quốc Campuchia biểu diễn.

Đoàn nhạc Bộ Tư lệnh Hiến binh Vương quốc Campuchia biểu diễn tại khu vực đền Bà Kiệu.

Đoàn nhạc Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út biểu diễn ở khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh, Bộ Công an nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa biểu diễn trên đường phố Hà Nội.

Đoàn quân nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đoàn quân nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu diễn trong tiếng reo hò, cổ vũ của nhân dân đứng hai bên đường Lý Thái Tổ.

Nhạc hội Cảnh sát Thế giới nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

