Chân dung nữ bác sĩ dùng hết tài sản xây nhà lưu trú cho bệnh nhân nghèo

Bác sĩ Lê Thanh Nga dành trọn cuộc đời và tài sản của mình để chăm lo cho những bệnh nhân nghèo.

Xuất hiện trong chương trình Đời Rất Đẹp tập 30, bác sĩ Lê Thanh Nga chia sẻ hành trình vượt qua bệnh tật để trở thành người chữa bệnh cho hàng ngàn mảnh đời kém may mắn.

Sinh ra với bệnh tim bẩm sinh, tuổi thơ của chị gắn liền với bệnh viện và chiếc ống nghe. Dù sức khỏe yếu, chị vẫn thi đỗ vào ngành Y, nhưng bệnh tình trở nặng khiến chị phải vừa học vừa điều trị.

Những năm đầu đại học đầy gian nan khi chị thường xuyên phải ngồi ngoài hành lang lớp học vì không đủ sức ngồi lâu. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi chị bắt đầu tham gia các chuyến khám bệnh thiện nguyện cùng các bác sĩ đàn anh, chứng kiến cảnh đời cơ cực của người dân vùng sâu vùng xa.

Năm 1998, bác sĩ Nga thành lập nhóm y bác sĩ thiện nguyện và duy trì suốt 27 năm qua. Trong suốt hành trình ấy, không ít lần chị ngất xỉu khi đang đi giúp người, nhưng nghị lực sống mãnh liệt đã tiếp thêm sức mạnh để chị tiếp tục. Đặc biệt, chứng kiến cảnh bệnh nhân nghèo trốn viện vì không đủ tiền, chị bắt đầu hỗ trợ viện phí và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay.

Từ số tiền bố mẹ hỗ trợ mua đất, chị xây nhà cho thuê và dùng toàn bộ tiền thu được để giúp đỡ bệnh nhân. Sau này, cùng chồng, chị quyết định xây dựng nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo. Dù bị ảnh hưởng nặng nề về tài chính sau đại dịch COVID-19 – thời điểm mà vợ chồng chị không ngừng rong ruổi cứu trợ ở các bệnh viện dã chiến – cả hai vẫn kiên quyết hoàn thành ngôi nhà nhân ái này.

Ngôi nhà lưu trú chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2022. Trước đó, bác sĩ Nga đã chủ động thuê nhiều căn nhà làm nơi tạm trú cho bệnh nhân, duy trì "mái nhà chung" giữa lòng TP.HCM.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống Đông y, bác sĩ Nga – dù được đào tạo bài bản trong y học hiện đại – vẫn tin vào sức mạnh chữa lành từ thiên nhiên. Chị lựa chọn điều trị bệnh tim bằng thảo dược như cây xuyến chi và sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. Chồng chị, ban đầu theo ngành văn hóa, sau cũng chuyển sang học Đông y nhờ sự đồng hành của vợ.

Hơn 26 năm qua, đêm giao thừa của bác sĩ Nga luôn gắn bó với những người lao động nghèo, lang thang ngoài đường hay bệnh nhân không có điều kiện về quê ăn Tết. Với chị, chỉ cần còn sống, còn thở, là một phép màu. Chị không mong gì cho bản thân, chỉ mong có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng mình tiếp sức cho những người yếu thế trong xã hội.