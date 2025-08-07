Tưởng cuộc gọi lừa đảo, nam thanh niên 26 tuổi suýt bỏ lỡ hơn 1.000 tỷ đồng

Bocheng Mei, kỹ sư phần mềm 26 tuổi đang sống tại Toronto (Canada), vừa trở thành chủ nhân của giải độc đắc trị giá 60 triệu đô la Canada (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng) trong kỳ quay Lotto 6/49 Gold Ball vào ngày 7/5.

Đây là một trong những giải thưởng xổ số lớn nhất từng được ghi nhận ở Canada. Điều đặc biệt là phải gần 3 tháng sau, Bocheng mới biết mình là người chiến thắng.

Cuối tháng 7, Bocheng nhận được một cuộc gọi từ đại diện của OLG - Tập đoàn Xổ số và Trò chơi của Ontario. Người gọi chỉ nhẹ nhàng đề nghị anh đăng nhập tài khoản trên trang OLG để kiểm tra thông tin. Nhưng phản ứng đầu tiên của Bocheng lại là… nghi ngờ, nghĩ rằng đây là một trò lừa đảo quen thuộc và không định làm theo.

May mắn thay, sau khi kiểm tra kỹ lại số điện thoại và xác nhận đúng là cuộc gọi từ OLG, anh quyết định truy cập thử thì vô cùng sốc khi nhìn thấy thông báo trúng thưởng trên tài khoản của mình.

"Cảm giác lúc đó đúng là tê liệt cả người", Bocheng kể lại. Dù vậy anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành nốt cuộc họp online ở công ty.

Trước đó, Bocheng đã mua vé qua hệ thống chơi xổ số trực tuyến của OLG – nơi người chơi có thể tạo tài khoản, mua vé và kiểm tra kết quả hoàn toàn trực tuyến.

Khi được hỏi vì sao chưa kiểm tra kết quả trong suốt một thời gian dài, Bocheng cho biết do bận rộn với công việc và không nghĩ mình có thể may mắn đến vậy.

Bocheng đã gọi điện cho bố mẹ để thông báo về việc trúng số nhưng họ cũng không tin ngay. Chỉ đến khi thấy thông báo chính thức từ OLG, bố mẹ anh mới bật khóc vì hạnh phúc.

Dù sở hữu số tiền khổng lồ, Bocheng cho biết sẽ tiếp tục công việc như bình thường. Bên cạnh đó, anh lên kế hoạch học thêm, đi du lịch vòng quanh thế giới, trong đó có Phần Lan và Iceland để ngắm cực quang, vốn là giấc mơ ấp ủ bấy lâu.

Bocheng cũng tiết lộ sẽ mua một căn nhà tại Toronto, nơi giá nhà đất luôn thuộc top đắt đỏ nhất Canada. Quan trọng nhất, anh dành phần lớn số tiền để lo cho bố mẹ có một cuộc sống an nhàn trong tương lai.