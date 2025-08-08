Bất ngờ nổi tiếng với khuôn mặt biến đổi khi mang bầu

Nữ giám đốc marketing ở Malaysia cho biết lần mang thai này là một thử thách lớn về cảm xúc, sau khi từng bị sảy thai. Tuy nhiên, cô không lường trước được những biến đổi của cơ thể, đặc biệt là làn da.

"Chu trình chăm sóc da quen thuộc đột nhiên không còn hiệu quả. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy những nốt mụn mủ mới, da thì ngứa rát như bị cháy nắng", cô kể.

Gương mặt của thai phụ Farah Faizal, 28 tuổi ở Maláyia khi vừa sinh con (trái) và sau khi con được hai tháng tuổi (phải). Ảnh: Sinardaily

Những thay đổi này bắt đầu ngay cả trước khi Farah biết mình có thai. Đến tháng thứ tư của thai kỳ, tình trạng trở nên tồi tệ hơn, các nếp nhăn và vết cau mày hằn sâu khiến cô trông già hơn. Những thay đổi về ngoại hình ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần, khiến cô mất sự tự tin.

"Tôi cảm thấy suy sụp và liên tục tự hỏi tại sao lại là mình", Farah nói.

Áp lực tinh thần khiến Farah từng không dám ra ngoài nếu thiếu khẩu trang. Nhưng cô luôn nhận được sự an ủi từ chồng: "Mọi chuyện chỉ là tạm thời, em sẽ sớm xinh đẹp trở lại".

Farah không đến gặp bác sĩ da liễu ngay vì cho rằng các lựa chọn điều trị khi mang thai rất hạn chế. Cô tự tìm hiểu và kết luận vấn đề chủ yếu do nội tiết tố. "Khi hiểu đó là một phần của thai kỳ khiến tôi chấp nhận chúng dễ dàng hơn", cô nói.

Nhìn lại hành trình của mình, Farah mong muốn mọi người nhận thức rõ hơn về những khía cạnh ít được biết của thai kỳ. "Mang thai không chỉ có chiếc bụng xinh. Phụ nữ còn trải qua rất nhiều thay đổi về thể chất, cảm xúc, tinh thần và rất cần được an ủi", cô chia sẻ.

Farah Faizal từng sở hữ làn da mịn màng, gương mặt thanh tú trước khi mang bầu. Ảnh: @ayyitslala

Lý giải hiện tượng này, bác sĩ da liễu Zachary Rubin (Malaysia) nhận định Farah có thể mắc chứng rosacea fulminans (pyoderma faciale), một dạng bệnh trứng cá đỏ nghiêm trọng hiếm gặp.

"Đây là tình trạng các nốt sẩn đỏ lớn xuất hiện khắp mặt, thường ảnh hưởng đến phụ nữ trẻ, khởi phát đột ngột và có thể phát triển trong thai kỳ", bác sĩ Rubin giải thích. Ông cho biết do bệnh hiếm gặp nên chưa có phương pháp điều trị chuẩn, nhưng kháng sinh và steroid từng được sử dụng hiệu quả.

Sau sinh, Farah đang điều trị tại các phòng khám da liễu và làn da đã cải thiện đáng kể. Đối mặt với những bình luận tiêu cực về ngoại hình, cô khẳng định: "Da thật thì có kết cấu. Con người thật thì trải qua thay đổi. Tôi là một con người, không phải búp bê Barbie".

Gửi đến các bà mẹ tương lai, Farah nhắn nhủ: "Bạn không đơn độc. Đừng quá khắt khe với bản thân, chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi".