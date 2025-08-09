Gái xinh bất chấp lấy bạn trai hơn 10 tuổi một đời vợ, đầy tai tiếng

Đến chương trình “Vợ chồng son” tập 623, câu chuyện của ca sĩ Vũ Duy Khánh (sinh năm 1989) và diễn viên múa Hà Phương Anh (sinh năm 1999) khiến nhiều người bất ngờ. Cặp đôi đã bên nhau 4 năm, có một con trai, dù trước đó nam ca sĩ từng trải qua đổ vỡ và có con riêng.

Cơ duyên đến khi Duy Khánh vô tình nhìn thấy ảnh Phương Anh trên mạng xã hội và tin chắc đây sẽ là vợ mình. Sau khi biết cô chia tay bạn trai, anh tìm cách tiếp cận qua lời mời đóng MV. Ban đầu bị từ chối, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc.

Phương Anh thừa nhận ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp vì thấy anh xăm trổ, song sự chu đáo, đúng giờ và quan tâm tỉ mỉ đã khiến cô thay đổi cảm xúc. Khi quyết định yêu, cô vấp phải sự phản đối từ bạn bè, gia đình vì tai tiếng quanh chồng. Tuy nhiên, qua thời gian tiếp xúc, bố mẹ cô dần chấp nhận.

Về phía Duy Khánh, anh khẳng định đến với Phương Anh không phải với hào quang ca sĩ, mà chỉ muốn làm “một người chồng đúng nghĩa”. Nam ca sĩ bị thu hút bởi sự giản dị, mộc mạc của vợ và quyết tâm chinh phục. Năm 2022, cả hai tổ chức đám cưới sau khi đón con trai chào đời.

Sau 4 năm chung sống, Duy Khánh bất ngờ tiết lộ chưa bao giờ coi Phương Anh là “vợ” mà là “em gái” để luôn bảo bọc, nâng niu. Tuy vậy, Phương Anh vẫn mong chồng bớt nóng nảy, gia trưởng. Cô thừa nhận cả hai từng cãi nhau nhiều, nhưng đã cùng thay đổi để giữ hạnh phúc.

Duy Khánh cho biết từ khi cưới vợ, anh hạn chế tụ tập, đi đâu cũng muốn có vợ bên cạnh và giữ nguyên tắc tôn trọng gia đình. Anh trân trọng vợ vì sự hy sinh, tiết kiệm và luôn nghĩ cho chồng con, đến mức hiện tại “không thể xa vợ, xa con quá lâu”.