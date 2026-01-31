Một cầu thủ U23 Việt Nam từng cùng ra sân với thủ môn Bùi Tiến Dũng 8 năm trước

Ít ai ngờ rằng, cậu bé năm nào giờ đây đã lớn lên, khoác áo U23 Việt Nam và trở thành cái tên nhận được nhiều kỳ vọng. Và cậu bé ấy chính là Lê Văn Thuận, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thanh Hóa.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Văn Thuận - khi ấy chỉ là một cầu thủ nhí đứng chung khung hình với thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây được cầu thủ Lê Văn Thuận (sinh năm 2006, quê Thanh Hóa) chia sẻ trên trang cá nhân. Hình ảnh giản dị ấy bỗng mang nhiều ý nghĩa hơn: Đó là sự nối tiếp giữa các thế hệ bóng đá, giữa giấc mơ tuổi thơ và hiện thực của những năm tháng nỗ lực không ngừng.

Cậu bé Lê Văn Thuận (bên trái) ngày nào còn chung khung hình với thủ môn Bùi Tiến Dũng (phải).

Thời điểm đó, Bùi Tiến Dũng là biểu tượng của niềm tin, của sự bùng nổ cảm xúc mà bóng đá Việt Nam mang lại. Còn Văn Thuận chỉ là một cậu bé lặng lẽ bước ra sân, có lẽ chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ đứng trong hàng ngũ những cầu thủ được hàng triệu người hâm mộ dõi theo.

Lê Văn Thuận là sản phẩm của lò đào tạo bóng đá Thanh Hóa - nơi từng cho ra mắt nhiều cầu thủ giàu thể lực, ý chí và tinh thần thi đấu máu lửa. Qua các cấp độ trẻ, Văn Thuận dần cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi, khả năng thích nghi tốt và tinh thần thi đấu kỷ luật. Chính quá trình tích lũy ấy đã giúp Văn Thuận có mặt trong danh sách U23 Việt Nam, từng bước ghi dấu ấn ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn.

Việc bức ảnh năm 2018 được chia sẻ trở lại khiến nhiều người không khỏi xúc động. Từ một “em bé dắt tay” trong lễ chào cờ, Lê Văn Thuận giờ đây đã là đồng đội, là người tiếp nối hành trình mà thế hệ đàn anh từng mở lối.

Câu chuyện của Văn Thuận không chỉ là sự trùng hợp thú vị, mà còn là minh chứng rõ nét cho hành trình trưởng thành của bóng đá Việt Nam: những giấc mơ được gieo mầm từ rất sớm, nuôi dưỡng bằng đam mê và sự kiên trì, để rồi đến ngày nở hoa đúng lúc.

Trong màu áo U23 Việt Nam hôm nay, Lê Văn Thuận không còn là cậu bé năm nào. Nhưng khoảnh khắc dắt tay Bùi Tiến Dũng năm 2018 chắc chắn sẽ mãi là dấu mốc đặc biệt - nơi một giấc mơ bắt đầu, lặng lẽ mà đầy cảm hứng.