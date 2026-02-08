Đi bộ 1.400 km về quê ăn Tết để giảm mỡ máu

Vương, quê ở Ân Thi (tỉnh Hồ Bắc), hiện làm việc tại Thượng Hải. Gần đây, anh nhiều lần phải nhập viện vì viêm tụy cấp tái phát, với chỉ số mỡ máu tăng cao, vượt hơn 10 lần mức bình thường. Ngoài dùng thuốc để kiểm soát nhưng chỉ cho kết quả hạn chế, các bác sĩ liên tục khuyên anh tăng cường vận động. Tuy nhiên, công việc bận rộn cùng thói quen ngồi nhiều và uống trà sữa, Vương khó sắp xếp thời gian cho tập luyện.

Nhìn các chỉ số mỡ máu tăng cao, Vương lo lắng khi mới 30 tuổi nhưng sức khỏe đã sa sút, thậm chí kém cả bố mẹ. Anh nhận thấy mình không thể tiếp tục sống như vậy.

Khi Tết cận kề, Vương nảy ra ý định đi bộ hơn 1.400 km về quê ăn Tết, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tiết kiệm chi phí và có dịp ngắm cảnh dọc đường. Anh tính nếu mỗi ngày đi 30-40 km, anh cần khoảng 40 ngày để kịp về trước giao thừa, nên phải xin nghỉ ghép.

Khi trình bày với cấp trên, anh nhận được sự ủng hộ lớn. Ban lãnh đạo công ty hỗ trợ sắp xếp nhiều loại ngày nghỉ, bao gồm cả nghỉ ốm và nghỉ việc riêng, giúp anh có đủ thời gian cho chuyến đi.

Ngày 1/1, Vương đeo ba lô gần 15 kg, mang theo lều, thuốc men, đồ dùng thiết yếu, hai bộ quần áo, bình giữ nhiệt, vài gói bánh mì nguyên cám và một đôi giày dự phòng, chính thức lên đường đi bộ hơn 1.400 km về quê, bắt đầu "cuộc chiến hạ mỡ máu".

Anh tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch mỗi ngày đi hơn 30 km, thường xuất phát từ sáng sớm và chỉ dừng lại khi trời đã tối hẳn.

Vương trên hành trình đi bộ 1.400 km về quê ăn Tết. Ảnh: Sohu

Tuần đầu tiên với Vương là khó khăn nhất. Từ việc chỉ quen đi quãng ngắn, anh phải đi bộ 30-40 km mỗi ngày khiến bàn chân nhanh chóng phồng rộp, đau buốt từng bước. Có lúc anh nản lòng, nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Chàng trai trẻ kể có lần đi tới An Huy, gặp mưa lạnh, đường trơn, anh rất muốn đi nhờ xe nhưng vẫn cắn răng chịu đựng khi nghĩ tới kết quả khám sức khỏe. Mỗi tối, anh ngâm chân, xử lý vết phồng rộp rồi hôm sau lại lên đường. Chỉ vài ngày sau, những chỗ trầy xước chai lại, không còn đau đớn nữa.

Trên hành trình, Vương nhiều lần phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt: có hôm tuyết rơi chặn đường, có ngày leo dốc liên tục suốt 12 tiếng khiến đầu gối rã rời; gặp mưa lớn, người ướt sũng, lạnh run. Không ít lần được các tài xế xe tải mời đi nhờ, anh đều mỉm cười từ chối: "Cảm ơn anh, tôi đi bộ để rèn luyện".

Để tiết kiệm chi phí và giữ chế độ ăn uống, anh hầu như không nghỉ khách sạn, buổi tối chỉ tìm những nhà trọ rẻ tiền hoặc ngủ tạm trên ghế dài ở trạm xăng, trạm y tế tại các thị trấn ven đường. Mỗi ngày Vương chỉ ăn một bữa, chủ yếu là mì rau đậu ở các quán ven đường, thỉnh thoảng thêm chiếc bánh bao với dưa muối, khi đói chỉ uống vài ngụm nước từ bình giữ nhiệt.

Sau 20 ngày, đôi giày của Vương rách hỏng, đế mỏng như tờ giấy, ngón chân lộ hẳn ra ngoài. Anh ghé cửa hàng ven đường mua tạm đôi giày thể thao giá rẻ, tự nhủ "đi được là được". Nhưng đôi thứ hai này còn nhanh hỏng hơn, khiến gót chân Vương sưng đỏ. Anh cắn răng chịu đựng đi bộ đến huyện kế tiếp mới lại mua giày.

Đến ngày thứ 24, khi ngang qua một bệnh viện, Vương tranh thủ vào kiểm tra lại sức khỏe. Kết quả khiến anh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ: các chỉ số mỡ máu vốn luôn ở mức cao đã trở về bình thường, nhiều chỉ số quan trọng khác cũng cải thiện rõ rệt, cân nặng giảm khoảng 12,5 kg. "Thật không thể tin nổi. Giờ đi bộ tôi thấy khỏe khoắn, tối ngủ cũng sâu giấc hơn", anh nói.

Tính đến ngày 3/2, Vương đã đi được 33 ngày, chỉ còn khoảng hai ngày đường nữa là về tới quê nhà. Tổng chi phí ăn ở trong suốt hành trình vào khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng). Anh nói: "Chuyến đi bộ này thật sự xứng đáng. Vừa được về nhà ăn Tết, vừa cải thiện sức khỏe, sang năm đi làm cũng có thêm động lực".

Tuy nhiên, giới chuyên môn khuyến cáo hình thức vận động cường độ cao như trên không phù hợp với tất cả mọi người. Tùy thể trạng và mức độ rèn luyện của mỗi cá nhân, việc giảm mỡ và cải thiện sức khỏe cần được thực hiện một cách phù hợp, tránh quá sức. Dẫu vậy, tinh thần chủ động thay đổi lối sống cùng quyết tâm kiên trì, nói đi đôi với làm của chàng trai trẻ này vẫn là điều đáng học hỏi.