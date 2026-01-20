Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc trở thành một trong những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam nhờ lối chơi xông xáo, di chuyển linh hoạt và không ngại va chạm. Cầu thủ cao khoảng 1,77 m, chơi ở vị trí tiền đạo, được đánh giá cao nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, lối đá xông xáo và không ngại va chạm. Ở trận tứ kết gặp UAE hôm 16/1, anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, góp công lớn giúp đội nhà giành vé vào bán kết. Trước đó, Đình Bắc cũng có những pha lập công và kiến tạo quan trọng trong hành trình của U23 Việt Nam.

Dù được truyền thông và người hâm mộ ca tụng, trong mắt bà con làng xóm, anh vẫn là cậu thanh niên Bắc "còi" giản dị, khiêm tốn, sinh hoạt như bao bạn bè đồng trang lứa trong xóm. Khi nhắc đến cái tên Đình Bắc, ông Nguyễn Tú, sinh năm 1970, không ngớt lời khen "tuyệt vời".

Ông Nguyễn Tú chuẩn bị băng rôn, sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam cũng như Đình Bắc trong trận bán kết tối 20/1. Ảnh: Đức Hùng

Hàng xóm nhà cầu thủ sinh năm 2024 cũng cho biết cả xóm Hưng Yên Bắc 2 vẫn nhớ mãi thời điểm năm 2015 - 2016 được vào miền Nam, cổ vũ Đình Bắc thi đấu. Ông Tú kể lúc bấy giờ Đình Bắc còn nhỏ con quá nên kỹ thuật thì có nhưng so về thể lực, ngoại hình thì lép vế hẳn với đội bạn nên không khỏi thương Bắc mỗi lần bị chen ngã. Ông Tú cũng cho biết để có được Đình Bắc như ngày hôm nay, gia đình và nhất là mẹ của cầu thủ đã rất "dày công chăm sóc".

Bà Phạm Thị Cúc cho biết Đình Bắc có tính cách hiền lành, ít nói, mỗi khi về quê đều lễ phép chào hỏi bà con làng xóm nên ai cũng quý mến. Bà Cúc còn đùa vui rằng: 'Có con gái, tôi sẽ gả cho Đình Bắc'.

Từ sáng ngày 20/1, người dân quê nhà cầu thủ sinh năm 2004 đã hào hứng cắm cờ, dựng màn hình lớn tại SVĐ Hưng Yên Bắc 2, sẵn sàng tiếp sức từ xa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng như Đình Bắc trong trận bán kết U23 châu Á 2026 diễn ra 22h30 tối nay. Sân bóng cách nhà Đình Bắc chỉ 500 m, nơi từng in dấu những bước chạy đầu tiên của tiền đạo trẻ, nay được phủ kín cờ đỏ sao vàng. Khoảng 10.000 người dân trong vùng sẵn sàng "tiếp lửa đường xa" cho tiền đạo sinh năm 2004 khi U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc.

Người dân xóm Hưng Yên Bắc 2 tràn đầy khí thế, không khí cả xóm náo nhiệt như ngày hội trước giờ bóng lăn. Ảnh: Đức Hùng

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, là con út trong một gia đình thuần nông tại xóm Hưng Yên Bắc 2, Nghệ An. Bước ngoặt đến với Đình Bắc từ năm 10 tuổi, khi anh thi đấu nổi bật tại một giải bóng đá học sinh và được gọi lên tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Trung tâm cách nhà khoảng 20 km, buộc cậu bé sớm sống tự lập. Tuy nhiên, đến năm 14 tuổi, Đình Bắc bị loại khỏi học viện vì thể hình quá nhỏ, chỉ cao khoảng 1,5 m. Biệt danh "Bắc còi" gắn với anh từ đó. Không từ bỏ đam mê, Đình Bắc chuyển sang đội trẻ Quảng Nam. Những năm tháng tập luyện âm thầm, ít được chú ý lại trở thành nền móng quan trọng, giúp anh hoàn thiện kỹ thuật, cải thiện thể lực và dần khẳng định bản thân.

Mùa 2023, anh bùng nổ ở Giải hạng Nhất Quốc Gia với 8 bàn thắng và 7 kiến tạo, giúp Quảng Nam giành ngôi vô địch, giành suất thăng hạng V.League 1. Thành công này giúp anh đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất. Phong độ ổn định giúp Đình Bắc được nhắc tới như một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất giải. Từ một cái tên ít người biết, anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trên các bản tin bóng đá, mở ra cơ hội bước lên sân chơi lớn.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mừng HC vàng SEA Games 33 tại sân Rajamangala, Thái Lan tối 18/12. Ảnh: Đức Đồng.

Mùa hè 2024, Nguyễn Đình Bắc gia nhập CLB Công an Hà Nội. Ở môi trường mới, cầu thủ sinh năm 2004 được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn, thử sức ở các vị trí trên hàng công.

Bên cạnh chuyên môn, tiền đạo quê Nghệ An còn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, gương mặt điển trai và phong thái tự tin trên sân. Trên mạng xã hội và truyền thông khu vực, anh được xem là mẫu cầu thủ trẻ "vừa có năng lực, vừa có hình ảnh", đại diện cho thế hệ mới của bóng đá Việt Nam.