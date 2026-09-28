Thần đồng từng khiến Microsoft vá lỗi bảo mật giờ ra sao?

Theo NBC 7 San Diego, Von Hassel ban đầu bị cảnh sát điều tra về nhiều hành vi phá hoại tài sản, trong đó có những hình vẽ mang nội dung bài Do Thái. Tuy nhiên, công tố viên sau đó chỉ truy tố anh một tội phá hoại tài sản mức nhẹ liên quan sự việc ngày 19/9 và không đưa ra cáo buộc tội ác thù ghét. Von Hassel không nhận tội và được tại ngoại không cần nộp tiền bảo lãnh. Gia đình anh cũng phủ nhận các cáo buộc, cho rằng người xuất hiện trong một đoạn camera cảnh sát sử dụng để điều tra không phải con trai họ.

Vụ việc khiến Von Hassel một lần nữa được truyền thông Mỹ chú ý, hơn 12 năm sau khi tên tuổi anh xuất hiện trên nhiều tờ báo với biệt danh "hacker trẻ nhất thế giới".

Kristoffer Von Hassel xuất hiện trên truyền hình năm 2014 vì phát hiện lỗ hổng bảo mật Xbox lúc 5 tuổi. Ảnh: BBC

Năm 2014, khi mới 5 tuổi, Von Hassel phát hiện một lỗ hổng bảo mật trên Xbox One trong lúc tìm cách đăng nhập tài khoản Xbox Live của bố để chơi những trò mình không được phép truy cập. Không biết mật khẩu, cậu bé nhập sai và được chuyển sang màn hình xác minh thứ hai. Tại đây, Von Hassel nhận ra chỉ cần điền một chuỗi dấu cách vào ô mật khẩu rồi nhấn Enter vẫn có thể vào tài khoản.

Bố của Von Hassel, Robert Davies, làm việc trong lĩnh vực an ninh máy tính, nhận ra đây là một lỗ hổng bảo mật. Ông yêu cầu con trai thực hiện lại thao tác và gia đình sau đó báo lỗi cho Microsoft.

Microsoft xác nhận và khắc phục lỗ hổng, đồng thời ghi tên Von Hassel vào danh sách những nhà nghiên cứu bảo mật được hãng ghi nhận vào tháng 3/2014. Cậu bé còn nhận bốn trò chơi, 50 USD và một năm sử dụng Xbox Live.

Khả năng về công nghệ của Von Hassel khi đó khiến gia đình bất ngờ nhưng không hoàn toàn xa lạ. Robert kể con trai từng tìm ra cách vượt khóa dành cho trẻ nhỏ trên điện thoại khi mới một tuổi. Sau câu chuyện Xbox, Von Hassel xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông và được gọi bằng những biệt danh như "thần đồng", "hacker trẻ nhất thế giới".

Von Hassel sau đó tiếp tục quan tâm đến công nghệ. Năm 2015, khi 6 tuổi, cậu tham dự hội nghị an ninh mạng Security B-Sides San Diego và trình bày nghiên cứu về những lỗ hổng có thể ảnh hưởng đến trẻ em. Von Hassel cũng từng nói muốn trở thành một "gamer" và chuyên gia an ninh mạng khi lớn lên.

Sau giai đoạn được truyền thông chú ý lúc nhỏ, thông tin công khai về cuộc sống của Von Hassel trở nên ít ỏi. Anh gần như không còn xuất hiện trên báo chí trong nhiều năm.

Mẹ Von Hassel, người đề nghị giấu tên, cho biết gia đình sẽ bảo vệ con trai đến cùng. "Điều khiến chúng tôi lo lắng là chuyện này có thể ảnh hưởng thế nào đến tương lai của con", bà nói.