Cậu bé trong MV 'Baby Shark' hiện ra sao?

Park Geon-roung nổi tiếng sau khi góp mặt trong video âm nhạc Baby Shark của công ty giáo dục Pinkfong, ra mắt năm 2016. Được dựng thành video hoạt hình ngắn với vũ đạo đơn giản và lời ca lặp đi lặp lại về gia đình cá mập, ca khúc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điệp khúc "doo doo doo" cùng động tác tay mô phỏng cá mập cắn giúp Baby Shark tạo nên cơn sốt toàn cầu, từ châu Á lan rộng ra thế giới.

Ca khúc lọt Billboard Hot 100 của Mỹ năm 2019 - thành tích hiếm có với một bài hát thiếu nhi. Năm 2020, video vượt Despacito của Luis Fonsi và Daddy, hiện đạt hơn 17,2 tỷ lượt xem và giữ vị trí số 1 toàn cầu trên YouTube trong 69 tháng liên tiếp.

Năm ngoái, Park đã có màn tái xuất bất ngờ qua các video ngắn kỷ niệm 10 năm ra mắt ca khúc này; tổng cộng các video đó đã thu hút 22 triệu lượt xem.

10 năm sau màn vũ đạo trong Baby Shark, công ty Pinkfong mới đây thông báo Park Geon-roung, hiện 17 tuổi, sẽ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay mang tên "WAVE" vào ngày 20/8. Dự án đánh dấu sự hợp tác giữa cậu và Joohoney (thành viên nhóm K-pop Monsta X), trong đó Park trực tiếp tham gia viết lời.

"Tôi luôn biết ơn vì mọi người vẫn nhớ đến video tôi tham gia khi còn nhỏ. 10 năm trước, tôi nhảy cùng Baby Shark. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ giọng hát và câu chuyện do chính mình viết", Park nói.

Park Geon-roung 10 năm trước và hiện tại. Ảnh: YouTube/Pinkfong, Baby Shark Boy

Đại diện công ty nói với Korea Herald: "Đây không chỉ là việc đưa cậu bé trong video năm xưa trở lại, mà là để Park kể câu chuyện của chính mình và bắt đầu một hành trình mới theo cách chân thực nhất".

Động thái này cho thấy The Pinkfong Company muốn mở rộng thương hiệu Baby Shark từ nội dung thiếu nhi sang thị trường K-pop. Tuy nhiên, công ty khẳng định đây chỉ là dự án riêng lẻ, không phải màn ra mắt thần tượng K-pop chính thức. các hoạt động tiếp theo của Park sẽ được quyết định sau khi đĩa được phát hành.