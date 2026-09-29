Cô gái được mời làm người mẫu vẫn chọn nhặt rác mưu sinh

Leng Minghui, thường được biết đến trên mạng với biệt danh Chaoren Leng, hiện phụ giúp cha bạn trai quản lý công việc thu gom, phân loại rác tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang. Dù đã nhận được lời mời từ một số công ty người mẫu, cô không muốn rời công việc hiện tại.

Leng gây chú ý từ tháng 7/2025 nhờ những video ghi lại cảnh cô làm việc tại trạm thu gom rác. Ảnh: Baidu

Quyết định này liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của Leng. Cô sinh ra tại một ngôi làng ở Phụ Dương, tỉnh An Huy. Cha mẹ ly hôn và rời quê khi cô mới một tuổi, để con gái cho ông bà chăm sóc. Năm 15 tuổi, sau khi ông nội qua đời, Leng phải nghỉ học và đi làm kiếm sống. Cô từng làm công nhân dây chuyền lắp ráp, thu ngân và nhiều công việc thời vụ trước khi quen bạn trai.

Theo Leng, gia đình bạn trai sau đó đón nhận và hỗ trợ tài chính để cô trở lại trường, hoàn thành chương trình trung học. Mùa hè năm 2025, cô dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia nhưng kết quả chỉ đủ để vào một trường cao đẳng. Leng quyết định chưa tiếp tục việc học, ở lại phụ giúp gia đình bạn trai làm nghề thu gom rác.

Trong các video đăng trên mạng xã hội, Leng thường gọi cha bạn trai là "bố". Cô cho biết tiếp tục làm việc tại trạm thu gom rác cũng là cách đáp lại sự giúp đỡ của gia đình này trong những năm khó khăn.

Cô gái 20 tuổi bắt đầu được chú ý trên mạng xã hội từ tháng 7/2025, sau khi đăng những video ghi lại công việc tại trạm thu gom rác. Ngoại hình của Leng nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi cô cao 1,81 m, nặng khoảng 50 kg, có vóc dáng mảnh mai và gương mặt góc cạnh. Hình ảnh cô trong bộ quần áo lao động giữa những đống phế liệu tạo sự tương phản với ngoại hình được nhiều người nhận xét phù hợp sàn diễn.

Một số người dùng mạng xã hội ví Leng với Lu Xianren, người mẫu nam 27 tuổi từng nổi tiếng từ những video trình diễn thời trang ở vùng quê Quảng Tây. Lu tự học catwalk, gây chú ý từ năm 2019 khi sử dụng những vật liệu có sẵn để tạo trang phục và quay video trình diễn ngoài đồng ruộng. Sau đó, anh có cơ hội xuất hiện tại các sự kiện thời trang ở Trung Quốc cũng như Paris và Milan.

Lu cũng biết Leng qua mạng xã hội và nhận xét cô "sinh ra để làm siêu mẫu". Anh hướng dẫn cô một số kỹ năng catwalk, đồng thời giới thiệu các cơ hội làm việc trong ngành thời trang.

Leng, trái, được "siêu mẫu làng quê" Lu Xianren hướng dẫn catwalk và giới thiệu cơ hội làm mẫu. Ảnh: Baidu

Tháng 11/2025, Leng lần đầu bước lên sàn diễn tại một tuần lễ thời trang ở Thâm Quyến. Cô trình diễn trang phục màu cam lấy cảm hứng từ latiao, món ăn vặt cay phổ biến tại Trung Quốc. Sau đó, Leng có thêm các hợp đồng quảng cáo, trong đó có hãng ôtô Chery và thương hiệu nghệ thuật đồng Zhu Bingren Copper.

Hiện tại, song song công việc mưu sinh, Leng vẫn nhận những cơ hội người mẫu phù hợp và dành thời gian luyện catwalk. Cô cho rằng bản thân không có nhiều cơ hội trong ngành nên cần nỗ lực nhiều hơn những người khác.

"Tôi tập trung hoàn thiện từng chi tiết khi catwalk, từ cách quay đầu đến tạo dáng. Chỉ khi làm tốt những điều đó, tôi mới có thể thực sự tỏa sáng trên sàn diễn", cô nói.