Xuất hiện nghề "gỡ phim lậu" với mức lương hơn 8 tỷ đồng/năm, thực hư ra sao?

Tóm tắt nhanh: Tuyển dụng lãnh đạo cấp cao về bản quyền: Crunchyroll đang tìm kiếm Phó Chủ tịch phụ trách Bảo vệ Nội dung & Chống Vi phạm Bản quyền để dẫn dắt chiến lược toàn cầu và thiết lập tầm nhìn dài hạn nhằm đối phó với các mối đe dọa bản quyền đang biến chuyển phức tạp. Yêu cầu công việc: Vị trí này đòi hỏi "kinh nghiệm thực chiến" với các công cụ bảo vệ bản quyền tiên tiến như YouTube Content ID, Meta Rights Manager, Google TCRP và các giải pháp thực thi bằng AI, đồng thời chủ động phối hợp với các nhà cung cấp hạ tầng số toàn cầu. Thách thức từ thị trường: Crunchyroll sở hữu kho tàng anime bị vi phạm bản quyền thuộc hàng nhiều nhất thế giới.

Thị trường anime trực tuyến toàn cầu đang chứng kiến những chuyển biến rõ rệt trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền. Là đơn vị nắm giữ bản quyền thương mại lớn hàng đầu, nền tảng Crunchyroll gây xôn xao khi đăng tải tuyển dụng một vị trí nhằm quét và gỡ bỏ phim "lậu" trên mạng với mức lương hậu hĩnh.

CrunchyRoll tuyển vị trí "gỡ phim lậu".

Cụ thể theo Anime Corner, nhằm bảo vệ hệ sinh thái và duy trì đà tăng trưởng bền vững, Crunchyroll đã đăng bài tìm kiếm ứng viên cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Bảo vệ Nội dung & Chống Vi phạm Bản quyền.

Ở vị trí này, hãng đặt ra những yêu cầu rất cụ thể về năng lực thực chiến. Nhân sự đảm nhiệm sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành hệ thống phạt dựa trên trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời làm việc sâu với các công cụ quản lý bản quyền hàng đầu hiện nay như YouTube Content ID, Meta Rights Manager và Chương trình Xóa nội dung Bản quyền Đáng tin cậy của Google (TCRP).

Không dừng lại ở khía cạnh công nghệ, phạm vi ảnh hưởng của nhân sự này còn mở rộng sang việc thiết lập mạng lưới liên kết chặt chẽ với các nền tảng kỹ thuật số, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, đơn vị quản lý tên miền, mạng phân phối nội dung (CDN), các trung gian thanh toán và nhiều tổ chức công nghiệp liên quan.

Với những yêu cầu đó, mức lương được "đồn đoán" cho công việc này lên đến 330.000 USD/năm (hơn 8 tỷ đồng).

Nhật Bản nỗ lực thực hiện chiến dịch xử lý vấn nạn vi phạm bản quyền trong anime và truyện tranh.

Quyết định chủ động này đến từ Crunchyroll diễn ra đồng thời với làn sóng xử lý vấn đề vi phạm bản quyền đang lan rộng trên nền tảng mạng toàn cầu. Mới đây, Hiệp hội Phân phối Nội dung Hải ngoại Nhật Bản (CODA) đã quy tụ hàng loạt "ông lớn" trong ngành anime lẫn truyện tranh. Tuyên bố từ CODA khẳng định chính sách phối hợp này đã gặt hái thành công lớn, trực tiếp xóa bỏ hàng loạt trang web vi phạm quy mô lớn.