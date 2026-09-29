Nữ streamer lên tiếng sau khi khiến 2 game thủ Việt bị cấm thi vĩnh viễn

Tối 28/9, Soopi - nữ streamer Hàn Quốc từng tố cáo hành vi “đá stream” của hai tuyển thủ Việt Nam PUBG Asia Stars 2026 khiến mạng xã hội hai nước dậy sóng - gây chú ý khi tái xuất trên mạng xã hội.

Cô đăng lên YouTube đoạn video dài hơn 10 phút, với tiêu đề “Cảm ơn tất cả mọi người”. Ảnh bìa video có hình ảnh Soopi, kèm hai chữ “Trở lại” bằng tiếng Hàn cỡ đại.

Soopi trở lại mạng xã hội sau hơn một tuần tuyên bố tạm dừng hoạt động.

Mở đầu video, Soopi gửi lời cảm ơn những người đã ủng hộ cô trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ về cách cô sẽ xử lý những thông tin liên quan vụ ồn ào hơn một tuần trước đó.

Soopi cho biết thời gian qua cô tiếp nhận rất nhiều thông tin, báo cáo và bằng chứng do người xem ở nhiều quốc gia gửi tới. Tuy nhiên, việc trực tiếp đọc, xem và kiểm tra những nội dung này khiến cô chịu thêm áp lực. Vì vậy, cô không muốn tiếp tục tự mình xử lý toàn bộ nguồn thông tin được gửi đến.

Theo nhà sáng tạo nội dung sinh năm 2000, công ty quản lý iM Brand sẽ tiếp nhận các báo cáo, bằng chứng và thông tin liên quan. Công ty đang phối hợp với các chuyên gia pháp lý, trong đó có những người có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, để xem xét các vấn đề cần thiết.

Trước đó, iM Brand thông báo đang thu thập tài liệu liên quan những nội dung bị cho là xuyên tạc, bôi nhọ và sử dụng trái phép hình ảnh của Soopi, đồng thời chuẩn bị các biện pháp pháp lý phù hợp.

Soopi cho biết muốn sớm đưa cuộc sống và công việc livestream trở lại bình thường. Những tranh cãi vừa qua không làm thay đổi kế hoạch gắn bó với game chuyên nghiệp của nữ streamer.

Cô sẽ tiếp tục chơi PUBG cùng các tựa game FPS (dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất) khác, trong đó có Valorant - trò chơi cô có nhiều năm kinh nghiệm. Soopi khẳng định những sự cố ngoài ý muốn không khiến cô từ bỏ các tựa game yêu thích.

Soopi không dành phần lớn video để tiếp tục phân tích hay tranh luận về Himass và TanVuu. Sau phần chia sẻ ngắn về vụ việc, cô nhanh chóng trở lại với nội dung giải trí và tương tác với người xem.

Soopi vẫn cho rằng không sai trong vụ khiến hai tuyển thủ Esport Việt Nam bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Video thu hút hơn 127.000 lượt xem sau 11 giờ đăng tải. Đa phần bình luận để lại là của người hâm mộ, với nội dung chào mừng Soopi trở lại. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng Hàn Quốc châm chọc nữ stream. Có người bình luận rằng Soopi “bắt đầu rén” nên phát ngôn cẩn trọng hơn trước nhiều, trong khi người khác nhận xét cô chỉ đang vớt vát chút thể diện.

Trước khi trở lại, Soopi từng dự kiến livestream ngày 27/9 nhưng lùi lịch một ngày. Cô cho biết lần trở lại sẽ có người hỗ trợ quản lý khung chat, đồng thời trang cá nhân cũng được tăng cường kiểm soát.

Động thái này diễn ra sau khi cô trở thành mục tiêu của lượng lớn bình luận công kích trong tuần qua.

Tranh cãi nổ ra ngày 17/9, tại PUBG Asia Stars 2026, khi streamer Hàn Quốc Soopi cáo buộc Himass và TanVuu sử dụng thông tin bên ngoài để thi đấu. Ngày 23/9, Krafton xác nhận vi phạm và cấm hai tuyển thủ vĩnh viễn, đồng thời xin lỗi Soopi. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ cộng đồng game thủ Việt Nam, với các ý kiến chỉ trích khâu tổ chức, trong đó có việc không áp dụng độ trễ livestream và cho rằng án phạt được đưa ra khi quá trình xác minh chưa hoàn tất.

Một bộ phận người ủng hộ Himass và TanVuu cáo buộc ngược Soopi cũng “đá stream” và có dấu hiệu sử dụng công cụ gian lận. Soopi phủ nhận các cáo buộc, ẩn video trên kênh và thông báo tạm dừng livestream trước làn sóng công kích trên mạng.