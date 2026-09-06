Kim Ji Won gây sốc với diện mạo mới sau “Nữ hoàng nước mắt”

Kim Ji Won cuối cùng cũng trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn hai năm được khán giả mong đợi. Sau thành công vang dội với vai Hong Hae In - tiểu thư tài phiệt thế hệ thứ ba trong “Nữ hoàng nước mắt”, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với hình tượng hoàn toàn mới: một nữ bác sĩ phẫu thuật xuất chúng.

Kim Ji Won rũ bỏ hình tượng tiểu thư tài phiệt, gây bất ngờ với tạo hình mới của một bác sĩ phẫu thuật

Lần trở lại màn ảnh nhỏ này diễn ra khoảng hai năm sau “Nữ hoàng nước mắt” của tvN, lên sóng năm 2024. Trong phim, Kim Ji Won vào vai Hong Hae In, chủ tịch một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Queens. Cô chinh phục khán giả bằng hình tượng một nữ tài phiệt lạnh lùng, điềm tĩnh và đầy khí chất. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một con người dễ tổn thương, dần được bộc lộ khi cô đối diện với tình yêu. Diễn xuất của Kim Ji Won góp phần quan trọng vào thành công của bộ phim.

“Nữ hoàng nước mắt” cũng trở thành một bước ngoặt lớn khác trong sự nghiệp của Kim Ji Won. Bộ phim đạt tỷ suất người xem cao tại Hàn Quốc, đồng thời tạo được sức hút lớn trên thị trường quốc tế, giúp tên tuổi nữ diễn viên tiếp tục được nâng tầm cả trong nước lẫn nước ngoài.

Thay vì nhanh chóng lựa chọn dự án tiếp theo sau một bộ phim thành công, Kim Ji Won dành khoảng thời gian tương đối dài để nghỉ ngơi. Sau gần hai năm, cô quyết định trở lại với bộ phim y khoa mang màu sắc “Doctor X”.

Rời xa thế giới hào nhoáng của giới tài phiệt, Kim Ji Won bước vào phòng phẫu thuật với một vai diễn được kỳ vọng sẽ khác biệt hoàn toàn so với nhân vật trước đây. Kim Ji Won sẽ đảm nhận vai Gye Soo Jung trong bộ phim truyền hình sắp lên sóng của SBS mang tên “Doctor X: Age of the White Mafia”, gọi tắt là “Doctor X”.

Lần này, khán giả sẽ khó có thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Hong Hae In. Nhân vật Gye Soo Jung do Kim Ji Won thủ vai là một nữ bác sĩ phẫu thuật sở hữu kỹ năng chuyên môn đặc biệt xuất sắc.

Tự tin vào năng lực của bản thân và quyết đoán trong môi trường bệnh viện, Gye Soo Jung hoàn toàn khác biệt với Hong Hae In, không chỉ ở tính cách mà còn ở thể loại phim mà Kim Ji Won lựa chọn. Việc hóa thân thành một bác sĩ cũng là thử thách mới đối với Kim Ji Won. Trước đây, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua các bộ phim hài lãng mạn và melodrama. Với “Doctor X”, cô sẽ lần đầu giữ vai trò trung tâm trong một bộ phim y khoa, vì vậy màn thể hiện của Kim Ji Won trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi nhất.

Sự khác biệt giữa Hong Hae In và Gye Soo Jung có thể nhận thấy rõ ngay qua những hình ảnh đầu tiên được công bố. Trong “Nữ hoàng nước mắt”, Kim Ji Won xuất hiện với mái tóc dài, phụ kiện sang trọng cùng những bộ vest được may đo chỉn chu, tạo nên hình ảnh một nữ lãnh đạo tập đoàn tài phiệt thời thượng, quyền lực và tinh tế. Còn trong “Doctor X”, nữ diễn viên lại cắt tóc ngắn ngang cằm, diện bộ đồ phẫu thuật màu xanh bên dưới áo blouse trắng. Cách tạo hình tối giản, gọn gàng mang đến cho Kim Ji Won diện mạo hoàn toàn khác so với vai diễn trước.

Dự án mới của Kim Ji Won cũng gắn liền với một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Mới đây, nữ diễn viên đã quyên góp 100 triệu won cho Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Seoul. Khoản đóng góp được cho là xuất phát từ những trải nghiệm của cô khi tiếp xúc với lĩnh vực y tế trong quá trình chuẩn bị và ghi hình “Doctor X”.

Từ “Fight for My Way”, “My Liberation Notes” đến “Nữ hoàng nước mắt”, Kim Ji Won đã xây dựng một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng khi liên tục lựa chọn những nhân vật có màu sắc khác biệt trong từng dự án. Trong số đó, Hong Hae In của “Nữ hoàng nước mắt” là vai diễn một lần nữa đưa Kim Ji Won lên một đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Vì vậy, kỳ vọng dành cho dự án tiếp theo của nữ diễn viên là rất lớn.

Sự chú ý đang đổ dồn vào “Doctor X” - dự án được Kim Ji Won lựa chọn kỹ lưỡng sau thành công của “Nữ hoàng nước mắt” và liệu bộ phim có thể trở thành một tác phẩm ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên hay không.