Sinh viên Mỹ biến bãi biển thành 'sàn tiệc thác loạn' trong kỳ nghỉ xuân

Sự kiện: Giới trẻ

Sinh viên Mỹ đổ về các bãi biển Florida dịp nghỉ xuân, mở tiệc nhảy nhót quá khích, buộc cảnh sát phải can thiệp, trấn áp, giải tán đám đông.

Mỗi năm vào khoảng tháng 3-4, sinh viên Mỹ có một kỳ nghỉ xuân (spring break) vào khoảng tháng 3-4. Bang Florida với thời tiết ấm áp và những bãi biển nổi tiếng trở thành điểm đến hàng đầu, thu hút hàng nghìn sinh viên dịp này. Các sinh viên tụ tập theo nhóm, tiệc tùng, tham gia các hoạt động ngoài trời, nhảy lắc hông phản cảm (twerking).

Cảnh sát phải mang theo súng bắn đạn sơn và bình xịt hơi cay đến giải tán đám đông tiệc tùng quá khích. "Cấm twerking! Bạn sẽ bị buộc tội gây rối trật tự công cộng!", một sĩ quan thuộc Cơ quan Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida lớn tiếng cảnh báo nhóm phụ nữ ăn mặc táo bạo, liên tục nhảy lắc hông tại bãi biển Panama City hôm 21/3.

Đám đông tháo chạy khỏi ở bãi biển Dayton Beach sau khi nghe tiếng động "như tiếng súng". Nguyên nhân vụ hỗn loạn được xác định do một số người vò chai nước, tạo tiếng động giống tiếng súng.

"Ở Panama City, bạn không được phép uống rượu trên bãi biển. Thậm chí không được mang theo thùng giữ lạnh. Và có lệnh giới nghiêm lúc 8 giờ tối", Emory Gill, 21 tuổi, người bán các loại đồ uống pha rượu dạng thạch Jell-O trên bãi biển ở thị trấn Destin gần đó, cho biết. Destin nơi đang nổi lên như một điểm ăn chơi mới ở vùng duyên hải Florida, sau khi Panama City dần siết chặt hoạt động tiệc tùng.

Cảnh sát giải tán đám đông sinh viên tụ tập, mở tiệc thác loạn ở bãi biển Panama City. Tại quận Okaloosa, cảnh sát đã lập 300 biên bản xử phạt liên quan đến các hành vi ăn chơi vi phạm pháp luật, bao gồm nhiều trường hợp liên quan đến rượu bia.

Một thanh niên bị cảnh sát còng tay trên bãi biển.

Lực lượng thực thi pháp luật sử dụng xe chuyên dụng chạy trên cát để tuần tra, giám sát các hành vi vi phạm trong hoạt động tiệc tùng trên bãi biển.

Tommy Ford, Cảnh sát trưởng quận Bay, cho biết tình trạng hỗn loạn xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, những năm gần đây, nhiều trường trung học ở khu vực Atlanta tổ chức kỳ nghỉ xuân cùng thời điểm, khiến hàng nghìn thanh thiếu niên đổ về đây ồ ạt. Thứ hai là sự xuất hiện của các cuộc "takeover" - những buổi tụ tập tự phát được kêu gọi trên mạng xã hội. "Khi hàng nghìn người tập trung tại một địa điểm, sẽ có người mang theo súng, có cả thành viên băng nhóm. Chỉ cần một người rút súng ra là đám đông hoảng loạn, giẫm đạp bỏ chạy," ông Ford nói.

May mắn không gây thiệt hại về người và tài sản trong vụ hỏa hoạn này.

Theo Hướng Dương (Theo NY Post)

-24/03/2026 11:05 AM (GMT+7)
