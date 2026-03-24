‘Người yêu cũ' đang nhận 'gạch đá' trên phim giờ vàng VTV là ai?

Nhân vật Hà Lê - người yêu cũ của Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn đóng) đang tạo nên những diễn biến hấp dẫn trong phim "Không giới hạn".

Trong phim, Hà Lê và Minh Kiên từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm trước khi chia tay khoảng 4 năm trước. Sau đó, cô ra nước ngoài sinh sống và kết hôn với người khác, song cuộc hôn nhân này lại đổ vỡ. Trở về Việt Nam, cô chủ động "nối lại tình xưa" với Kiên dù biết anh đang có bạn gái mới.

Sự xuất hiện của Hà Lê khiến câu chuyện tình cảm trong phim thêm phức tạp hơn, đồng thời tạo thêm kịch tính cho mạch truyện. Nhân vật này cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả.

Trước khi phim lên sóng, Thùy Anh tiết lộ đã chuẩn bị tâm lý có thể nhận nhiều "gạch đá" từ người xem. Bởi nhân vật Hà Lê là người cũ quay trở lại đúng thời điểm Kiên đã có bạn gái, nên nữ diễn viên lo ngại khán giả sẽ không có thiện cảm.

Sinh năm 1995, Thuỳ Anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh VTV. Cô để lại ấn tượng trong loạt tác phẩm như "Cả một đời ân oán", "Tình yêu và tham vọng", "Đừng nói khi yêu", "Chúng ta của 8 năm sau"…

Bén duyên với diễn xuất từ năm 14 tuổi, cô từng gây sốt với vai chính Phan Linh trong phim "Bộ tứ 10A8" trên VTV. Năm 2014, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim "Đập cánh giữa không trung". Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao, giành được nhiều giải thưởng điện ảnh cả trong nước.

Năm 2017, Thùy Anh quyết định vào miền Nam sinh sống và theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như "Gái già lắm chiêu", "Rừng thế mạng", "Lật mặt 8: Vòng tay nắng"...

Không chỉ ghi dấu ấn qua các vai diễn, Thùy Anh còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm với chiều cao 1m67, số đo 3 vòng 82-60-88cm.

Ngoài đời, cô thường theo đuổi hình ảnh cá tính, quyến rũ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khoe những bộ cánh gợi cảm.

Chia sẻ về phong cách thời trang, Thùy Anh từng nói cô hướng đến hình ảnh cá tính, phù hợp với tính cách mạnh mẽ của bản thân, đồng thời vẫn giữ nét thanh lịch và quyến rũ.

Ở tuổi 31, Thùy Anh được khen ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc lẫn sự nghiệp.