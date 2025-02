Nam sinh đốt búp bê tình dục trong ký túc xá gây hỏa hoạn

Ngày 10/2, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại ký túc xá Tân Hỷ của Đại học Công nghiệp Hợp Phì, Trung Quốc. May mắn là vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản, song đã khiến nhiều sinh viên hoảng loạn vì khói mù mịt trong khu vực.

Sinh viên hoảng loạn trong ký túc xá.

Ngay sau sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đăng thông báo khuyến cáo sinh viên không nên sử dụng lửa để xử lý các vật liệu silicone hoặc những đồ vật dễ cháy trong khu ký túc xá, nhằm ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Nhà trường cũng khuyến khích sinh viên bỏ các vật phẩm không cần thiết vào thùng rác để xử lý an toàn.

Ngọn lửa bốc lên trong ký túc xá.

Theo thông tin từ một số sinh viên, vụ cháy xảy ra tại ký túc xá được cho là do một nam sinh mang về một con búp bê tình dục bơm hơi, được gọi là "bạn gái". Khi bạn cùng phòng bất ngờ trở về sớm, nam sinh này đã quyết định đốt con búp bê để tiêu hủy. Tuy nhiên, do không biết cách xử lý an toàn, người này đã đốt búp bê ngay tại hành lang, dẫn đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Nhà trường đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và kịp thời dập tắt đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại lớn về tài sản hay tính mạng nhưng đã gây ra một lượng khói dày đặc trong khu ký túc xá. Đại diện nhà trường cho biết, đã liên hệ với sinh viên liên quan để giải quyết vấn đề và rút kinh nghiệm cho những tình huống tương tự trong tương lai.