Ảnh sao 19/9: Thanh Thủy chuộng vẻ đẹp đời thường

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ khoảnh khắc đời thường với mái tóc búi củ tỏi. Cô cho biết tranh thủ ngày rảnh đi cà phê, chụp ảnh và không trang điểm hay làm tóc cầu kỳ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết gần đây cô yêu thích những ngày bình thường, không váy áo lộng lẫy hay làm tóc, trang điểm cầu kỳ.

Người đẹp bắt đầu ngày mới bằng việc đi tập, ra ngoài đón nắng và mua một bó hoa yêu thích về nhà.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng ảnh với mái tóc đen uốn xoăn nhẹ, kết hợp phong cách trang điểm tự nhiên. Cô viết: 'Cứ đơn giản vậy thôi'.

Ca sĩ Thu Thủy khoe màu tóc mới. Cô dành thời gian ăn một bữa ngon, trò chuyện cùng em gái trước khi trở lại công việc và chăm sóc gia đình.

Tiến Luật chia sẻ ảnh hậu trường khi hóa trang cho vai diễn trong phim Lên Hương. Kiểu tóc đặc trưng của nam diễn viên khiến một số khán giả hài hước nhận xét anh dường như không cần tạo kiểu thêm.

Dương Hoàng Yến xuất hiện tại một sự kiện với mái tóc xoăn màu nâu vàng. Nữ ca sĩ chọn trang phục năng động, chụp ảnh ngoài trời.

Minh Hằng khoe diện mạo trong bộ trang sức Night Owl. Nữ diễn viên chọn tóc búi gọn, tạo vẻ thanh lịch và làm nổi bật phụ kiện.

Cô ví hình ảnh bản thân như bước ra từ màn đêm, tự tin và làm chủ không gian buổi tiệc.

Ca sĩ Tóc Tiên đăng tải ảnh bikini sau khi được công bố đại diện thi Eurovision Song Contest Asia 2026. Cô được khán giả khen nổi bật với mái tóc bob phần mái thưa và ngoại hình tươi tắn.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ khoe hậu trường làm đẹp cùng chuyên gia trang điểm và làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê. Cả hai là êkip thân thuộc của cô từ sự kiện trong nước đến quốc tế nhiều năm qua.