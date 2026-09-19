Thông báo khẩn vụ nam nhạc sĩ mất tích suốt 16 năm

Ngày 17/9, chương trình điều tra Unanswered Questions của đài SBS thông báo tìm kiếm Perry - rapper kiêm nhạc sĩ nhà sản xuất âm nhạc từng làm việc tại YG Entertainment. Từ năm 2010 đến nay, gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết đều không có thông tin xác thực về Perry.

“Chúng tôi đang tìm kiếm thông tin về Perry, người được báo cáo mất tích sau lần cuối được nhìn thấy tại Los Angeles vào năm 2010. Bất kỳ ai biết tung tích hoặc còn liên lạc với gia đình anh, vui lòng cung cấp thông tin cho chương trình”, đại diện ê-kíp cho biết.

Theo lời người cháu của Perry chia sẻ năm 2011, nhà sản xuất được nhìn thấy lần cuối tại Los Angeles vào năm 2010. Từ đó, gia đình không nhận được cuộc gọi hay thông tin nào từ anh.

Người thân từng liên hệ với cơ quan chức năng Mỹ và tìm kiếm tại nhiều khu vực, trong đó có những nơi tập trung người vô gia cư hoặc sống tách biệt. Các cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả. Gia đình tại Guam cũng khẳng định Perry không trở về hòn đảo.

Việc không xác định được chính xác địa điểm và hoàn cảnh Perry mất liên lạc gây khó khăn cho quá trình trình báo, tìm kiếm. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy vụ án hình sự có liên quan đến sự biến mất của anh.

Sean - thành viên nhóm Jinusean, bạn thân của nam rapper - từng cho biết anh chỉ nghe tin Perry trở về Mỹ. Hai người sau đó mất liên lạc. Rapper Masta Wu và một số cộng sự cũ cũng không biết tình hình của Perry kể từ khi anh rời Hàn Quốc.

Tháng 7, Song Baek Kyung - cựu thành viên 1TYM - kể Perry từng thay đổi đáng kể trong thời gian làm album đầu tay của Lexy. Nhà sản xuất này bỏ thuốc lá, ngừng uống rượu và dần cắt liên lạc với một số người quen.

“Khi tôi hỏi số điện thoại mới, anh ấy nói rằng tôi không cần biết”, Song Baek Kyung viết. Anh cho biết có thể phần nào suy đoán nguyên nhân Perry rời YG, nhưng không muốn đưa ra khẳng định khi chưa có căn cứ.

Lần gần nhất Perry xuất hiện là năm 2010 ở Los Angeles, Mỹ.

Perry sinh năm 1971 tại Oakland, bang California, Mỹ. Anh từng sống tại Guam, trước khi về Hàn Quốc phát triển công việc với vai trò DJ, rapper và vũ công.

Theo Chosun, Perry quen biết Sean - thành viên nhóm Jinusean - trong thời gian ở Guam. Mối quan hệ này đưa anh đến Hàn Quốc và tham gia thực hiện album đầu tay của Jinusean. Perry sau đó trở thành một trong những nhà sản xuất chủ chốt của YG Entertainment giai đoạn công ty mới thành lập.

Anh từng tham gia sáng tác, phối khí và sản xuất âm nhạc cho Jinusean, 1TYM, Se7en, Lexy, Gummy, Wheesung và Big Bang. Một số sản phẩm có dấu ấn của Perry gồm We Belong Together và Beautiful Hangover của Big Bang.

Phong cách hip hop và R&B của Perry được cho là có ảnh hưởng đáng kể đến màu sắc âm nhạc của YG trong những năm đầu. Ngoài công việc phía sau phòng thu, anh còn hoạt động với tư cách rapper và phát hành sản phẩm cá nhân.

Tuy nhiên, Perry dần vắng bóng trong các sản phẩm của YG. Tên anh không còn xuất hiện trong phần giới thiệu đội ngũ thực hiện album sau sản phẩm tiếng Nhật của Big Bang năm 2011. Thông tin về thời điểm anh chính thức chấm dứt hợp tác với công ty cũng không rõ ràng.

Trong một số tài liệu doanh nghiệp, Perry vẫn được ghi nhận là nhà sản xuất độc quyền của YG đến quý III/2013. Một bản cáo bạch công bố năm 2014 thể hiện hợp đồng của anh có thời hạn đến tháng 6/2015, song tên Perry lại không xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ và nhà sản xuất độc quyền ở phần khác của tài liệu.