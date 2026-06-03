Sau buổi ngâm chân miễn phí, người phụ nữ U60 gánh khoản nợ hơn 600 triệu đồng

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông, bà Quách (58 tuổi, sống tại quận Lệ Loan, Quảng Châu) ban đầu chỉ ghé một cơ sở dưỡng sinh để trải nghiệm dịch vụ ngâm chân miễn phí. Tuy nhiên, đây cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày liên tục chi tiền vào các liệu trình được quảng cáo là giúp cải thiện sức khỏe.

Bà Quách cho biết, mỗi lần kiểm tra, nhân viên đều khẳng định cơ thể bà đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Họ liên tục cảnh báo rằng nếu không điều trị kịp thời, chi phí nằm viện trong tương lai sẽ còn tốn kém hơn nhiều, trang HK01 đưa tin.

"Tôi lúc đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng họ cứ nói, bệnh tình sẽ ngày một nặng nếu không điều trị", bà kể.

Người phụ nữ Trung Quốc bị lừa đảo khi đi ngâm chân miễn phí. Nguồn ảnh: HK01

Con gái bà Quách cho biết, cơ sở này còn giới thiệu có bác sĩ từ bệnh viện lớn đến thăm khám. Sau khi kiểm tra, họ kết luận bà có dấu hiệu tiền đột quỵ, nguy cơ liệt nửa người nếu không can thiệp sớm. Chỉ riêng 3 liệu trình đã tiêu tốn gần 20.000 nhân dân tệ (hơn 77 triệu đồng).

Không dừng lại ở đó, nhân viên còn cho rằng những nếp nhăn dọc trên trán của bà sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của con cái và cần tiêm thuốc để hóa giải. Mỗi mũi tiêm có giá 6.600 nhân dân tệ (hơn 25 triệu đồng), tổng cộng phải tiêm 3 lần.

Khi bà Quách không còn tiền, nhân viên được cho là đã sử dụng điện thoại của bà để đăng ký vay tại nhiều ngân hàng và mở hạn mức tín dụng tiêu dùng. Theo gia đình, họ còn yêu cầu bà giữ bí mật toàn bộ sự việc với con cái.

Tổng số tiền bà Quách đã chi lên tới hơn 170.000 nhân dân tệ (hơn 660 triệu đồng). Trong đó, hơn 100.000 nhân dân tệ là tiền vay.

Để trả nợ, người phụ nữ 58 tuổi phải xin làm lao công. Mỗi tháng, bà phải dành khoảng 4.000 nhân dân tệ (15 triệu đồng) để thanh toán các khoản vay.

Không chỉ bà Quách, một phụ nữ họ Phùng ngoài 70 tuổi cũng tố cáo cơ sở dưỡng sinh này đã khiến bà mất tới 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,5 tỷ đồng) trong vòng 8 tháng.

Theo lời kể, sau một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí, người được giới thiệu là bác sĩ chỉ dùng tay ấn vào vài vị trí trên cơ thể rồi kết luận bà mắc ung thư buồng trứng. Ngay sau đó, bà được bán 2 hộp tinh dầu với giá lên tới 100.000 nhân dân tệ (hơn 389 triệu đồng) và được quảng cáo có thể hỗ trợ điều trị căn bệnh này.

Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết, giá thực tế của loại tinh dầu trên chỉ khoảng 130 nhân dân tệ (hơn 500.000 đồng). Sau nhiều tháng khiếu nại, cuối tháng 5 vừa qua, cơ sở dưỡng sinh đã đồng ý hoàn trả cho bà Phùng 290.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng).

Trước phản ánh của các nạn nhân, Cục Giám sát thị trường quận Lệ Loan cho biết đã chính thức mở cuộc điều tra đối với những dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan. Cơ quan chức năng cũng xác nhận tranh chấp tiêu dùng của bà Phùng đã được giải quyết.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò "khám bệnh miễn phí", "dưỡng sinh chữa bách bệnh" nhắm vào người cao tuổi để trục lợi.